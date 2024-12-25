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"Узнай свой индекс залипательности": Авито празднует 17-летие

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В этом году Авито исполнилось 17 лет. Компания помогает миллионам пользователей находить нужные товары, услуги и соединяет людей друг с другом. В честь этой даты Авито делится интересными фактами, предлагает узнать свой индекс залипательности на платформе, а также запускает конкурс с главным призом — iPhone 16. Для участия нужно сгенерировать свой аватар при помощи нейросети.

За 17 лет Авито преодолел отметку в 10 000 сотрудников, что сравнимо с населением небольшого города, например, Суздаля. Также компания открыла офисы в четырех крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара и Казань. Их общая площадь составляет 22 000 м² — а это как три футбольных поля.

Вот лишь некоторые факты об Авито за 17 лет его существования:

  • Банка кофе "Nescafe" — это первый товар, проданный на Авито.
  • Если 70 млн пользователей выкрикнут: "Авито" — это будет как шум реактивного двигателя.
  • 3,1 млн объявлений о продаже недвижимости на Авито — это как годовой объем продаж жилья в России.
  • 730 000 объявлений о продаже Авто на Авито. Если отправить их в автопробег, получится колонна длиной от Москвы до Новосибирска.
  • Больше 4 млн вакансий сейчас размещено на Авито — этого хватит, чтобы обеспечить работой все население Свердловской области от мала до велика.
  • 30 млрд кликов обрабатывают алгоритмы ИИ Авито в день — это в 6 раз больше, чем количество пользователей всех соцсетей в мире.
  • 100 млн рублей пожертвовали пользователи Авито на благотворительность в 2024 году — это помощь 27 фондам.
  • 3 368 млрд МДж энергии сэкономлено благодаря Авито — это можно сравнить с выработкой всех атомных электростанций.
  • 550 стажёров принял Авито за 2 года — это как целый факультет в Высшей школе экономики.
  • 14,6 лет — стаж сотрудника, который дольше всех проработал в Авито. Как учеба в школе и университете.
  • Если распечатать все активные объявления на Авито и сложить их в стопку, то башня из бумаги такой высоты составит 25 километров и достигнет стратосферы.

С момента своего основания Авито развивался как технологическая платформа. Компания заботится о безопасности пользователей и применяет возможности искусственного интеллекта для модерации объявлений. Сейчас в отделе, который следит за качеством публикуемых товаров и услуг, трудятся 800 специалистов. Если бы не ИИ, для выполнения этой задачи понадобилось бы минимум 120 000 человек.

В этом году на платформе появились новые возможности: теперь можно покупать товары и авто в кредит, пользоваться внутренним "Кошельком" и ипотечным сервисом. Появились новые разделы — Авито Молл, Авито Премиум и Авито Путешествия, а также верификация профилей через Госуслуги и система оценки качества продавцов. Для бизнеса запущены IT-продукты Avito-Plato, EMCEE и Trisigma. Продавцам также доступна функция автозаполнения описаний с помощью Gen AI.

В честь 17-летия Авито запускает конкурс, где у каждого пользователя есть шанс получить главный приз — iPhone 16. Чтобы стать участником, достаточно подписаться на официальную группу Авито в Telegram, перейти в чат-бот, запустить его с хэштегом #авито_портрет, сгенерить портрет и поставить его на аватарку до окончания конкурса.

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