16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Кот-обжора, вежливые водители, батут не по инструкции: курьезные страховые случаи 2024 года

Читали 53

Чаще всего страховые случаи — это серьезные происшествия. Но даже ЧП бывают необычными и запоминающимися. Страховой Дом ВСК представляет первую часть курьезных страховых случаев 2024 года. Она посвящена событиям, так или иначе связанным с новогодними праздниками.

Один дома

Клиент позвонил своему страховому агенту ВСК в первый день нового года. Причина — жена сломала ногу в новогоднюю ночь.

Накануне праздника супруги накрыли стол и вышли посмотреть на салют. Тут супруга вспомнила, что возле праздничного стола остался очень ненадежный "охранник" — кот. Она забеспокоилась, что пушистый любимец успеет продегустировать все блюда до их прихода, поэтому поспешила домой.

Поднимаясь по ступенькам, женщина споткнулась о порожек и сильно ударилась ногой. Думала, что просто ушиб, но рентген показал перелом. Плюс оказалось, зря бежала — кот дожидался хозяев, лежа на диване в другой комнате, еда в тот момент его не интересовала.

Единственный бонус во всей ситуации: супруги смогли на деле убедиться, что страховка работает. Пострадавшая получила выплату от ВСК по полису страхования от несчастных случаев.

Новогодний переполох

Утром 2 января страховому агенту ВСК позвонила клиентка в панике и сообщила, что бежит к участковому, так как у нее угнали автомобиль, застрахованный в ВСК по каско.

Агент, несмотря на праздничные выходные, подняла всех коллег, и начала собирать необходимые документы на выплату. Однако уже вечером того же дня клиентка позвонила снова и радостно оповестила: "Отбой! После неистового кутежа забыла, куда поставила машину. Нашла, извините, пожалуйста, за беспокойство!"

История на этом могла бы закончиться, но буквально через три часа она позвонила снова и попросила срочно оформить 7 туристических страховок в Турцию.

На этот раз оказалось, что девушка проспорила поездку в Турцию, самолет вылетает уже через два часа. Страховки успели оформить вовремя, полисы она получила, находясь в аэропорту. К счастью, поездка обошлась без страховых случаев.

Очень вежливое ДТП

А этот случай претендует на премию "самое вежливое ДТП". В новогодние праздники клиентка ВСК решила поехать покататься на лыжах. Праздники, раннее утро, пустая трасса — что может случиться?

Однако на перекрестке она встретила другого водителя (как выяснилось позже, он ехал на зимнюю рыбалку). Автомобилисты вежливо покивали друг другу, мол, пропускают и оба… поехали. Как итог — ДТП.

Виновником аварии признали любителя зимней рыбалки. ВСК оплатила своей клиентке ремонт автомобиля.

Наглядная инструкция

Накануне новогодних праздников, 28 декабря, в офис ВСК пришел мужчина, чтобы написать заявление на выплату по полису страхования от несчастных случаев.

Клиент, довольно упитанный мужчина, решил подарить ребенку батут и в качестве наглядной инструкции по технике безопасности продемонстрировал сыну, как прыгать на батуте… нельзя.

Как результат — мужчина упал и получил перелом поясничного позвонка. Лечение растянулось на долгих 7 месяцев. Сын теперь точно знает, что может случиться, если нарушить правила.

Детские шалости

Эта история тоже про нарушение правил. Мама двух мальчишек 3-х и 6-ти лет строго наказывала детям не играть со спичками и на всякий случай, прятала от них всю новогоднюю атрибутику, включая бенгальские огни.

Однако такие меры предосторожности не стали препятствием для юного исследователя. В один день старший из братьев, воспользовавшись временным отсутствием мамы — она в это время побежала в детский сад за младшим сыном, нашел бенгальские огни и решил зажечь их на балконе.

Искра от огоньков попала на хранившееся там одеяло, отчего оно загорелось. К приходу мамы балкон был полностью охвачен огнем. Приехавшие пожарные оперативно потушили пожар, успел сгореть только балкон. К счастью, сам маленький любитель бенгальских огней не пострадал.

Так как квартира была застрахована в ВСК по полису комплексного ипотечного страхования, клиентка получила за сгоревший балкон выплату свыше 100 тысяч рублей.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 декабря 2024 Вперед.
Горячий шоколад: РСХБ составил рейтинг поставщиков какао-бобов в Россию
Катастрофа и подвиг на льдине: "Челюскин. Первые" уже этой зимой выйдет на Wink.ru
Россияне в среднем тратят 2,7 тысячи рублей на уход за собой — исследование "Ингосстраха"
Кот-обжора, вежливые водители, батут не по инструкции: курьезные страховые случаи 2024 года
На белом-белом покрывале января Wink.ru покажет свои яркие премьеры
Автобус и две легковушки столкнулись на трассе М-5 под Самарой
РСХБ в Самарской области назвал главные достижения за 2024 год
В Самаре состоялась премьера балета-феерии "Щелкунчик"
Хоккеисты "Лады" на своем льду проиграли "Сочи"
"Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

В России и мире

"Успеть до 12": на Авито дали новогодние советы предпринимателям

До конца года времени почти не осталось, а для предпринимателей это значит одно — пора подводить итоги, закрывать все финансовые вопросы и готовиться к новому году. Налоговый консультант, эксперт с платформы Авито Услуги <a href="https://t.me/buh_rostova" target="_blank">Елена Ростова</a> собрала ключевые рекомендации, которые помогут предпринимателям навести порядок в бизнесе, избежать штрафов и спокойно встретить новый год.

Авито Работа и центр "Профессии будущего" откроют клуб работодателей Москвы

Центр инновационных кадровых сервисов <a href="https://mosfuture.ru/" target="_blank">"Профессии будущего"</a> и платформа для поиска работы и сотрудников "Авито Работа" объявили о создании клуба работодателей Москвы. Он станет новым городским отраслевым сообществом, в которое войдет более 200 ведущих столичных компаний из разных сфер экономики города. Об этом сообщили в пресс-службе Авито Работы.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

За сценой

Людям привычно думать об успехе, глядя в киноэкраны; с замиранием сердца мы наблюдаем за любимыми актерами. Порой сложно отделить человека от сыгранной им роли — грань стирается. В этом интервью я поговорил с Алисой Ларионовой — студенткой 3-го курса актерского мастерства в Самарском университете культуры, под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Агаповой Ольги Алексеевны.

Люди

Задержан бывший депутат и гендиректор "Трехсосенского" Михаил Родионов

В Ульяновске задержали бывшего депутата в Самарской области от "Справедливой России", гендиректора ООО "Трехсосенский" (компания находится в Ульяновской области, но имеет самарский юридический адрес. - Прим. Волга Ньюс) Михаила Родионова.

Кошелек

"Во всю высоту экрана": на Авито появились новые медийные инструменты рекламы

Авито Реклама расширяет инструменты для брендов, которые используют премиальные медийные форматы. Теперь на площадке доступны вертикальные баннеры во всю высоту экрана в карточках с квартирами или автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки

Авито и Банк ДОМ.РФ договорились о работе над запуском электронной ипотеки на классифайде без посещения офиса банка. Соответствующее соглашение подписали заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков и управляющий директор Авито Влад Федулов в рамках форума Finopolis 2024.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она