Автобус и две легковушки столкнулись на трассе М-5 под Самарой

25.12.2024 11:47 Читали 52

Во вторник, 24 декабря, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.