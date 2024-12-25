Автобус и две легковушки столкнулись на трассе М-5 под Самарой

34-летний водитель Kia на трассе М-5 столкнулся с Renault под управлением 45-летнего мужчины. От удара вторую легковушку отбросило на автобус МАЗ.
В аварии никто не пострадал, автобус ехал без пассажиров.
Во вторник, 24 декабря, в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
34-летний водитель Kia на трассе М-5 столкнулся с Renault под управлением 45-летнего мужчины. От удара вторую легковушку отбросило на автобус МАЗ.
В аварии никто не пострадал, автобус ехал без пассажиров.