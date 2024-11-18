На Жигулевской ГЭС вновь ограничат движение транспорта

18.11.2024 16:54 Читали 9

В понедельник, 18 ноября, на оперативном совещании правительства Самарской области обсудили дорожную обстановку на трассе М-5 "Урал" в районе Жигулевской ГЭС. Судя по информации, которую озвучил глава минтранса Сергей Карпов, там вновь планируется ограничить движение.

"Был на месте, определили причинно-следственную связь заторов, опасных участков, подняли историю ограничения движений. После переговоров с ГИБДД и "Поволжуправтодором" принято решение ограничить движение грузового транспорта с 06:00 до 22:00. Проходят формальные процедуры по оформлению этого решения", - рассказал Сергей Карпов.

Проблема пробок для участка М-5 в районе Жигулевской ГЭС не нова. Чаще всего ситуация обостряется летом с ростом автомобильного потока на юг и передвижений тольяттинских дачников. Поэтому практически каждым летом вводятся ограничения для грузовиков.

В этом июле негативно повлиял на обстановку и ремонт дороги на ГЭС. Кроме того, продолжается строительство путепровода в районе Жигулевска.

Разгрузить дорогу удалось за счет открытия трассы "Обход Тольятти". Однако с 1 сентября проезд по ней стал платным, что привело к уменьшению трафика в два раза. То есть водители предпочитают пользоваться бесплатным маршрутом, который пролегает через Жигулевскую ГЭС.

"У нас построена объездная дорога. И она пуста, там нет должного трафика. При этом мы разрушаем дорожное полотно на плотине и целостность ее в целом как объекта огромным количеством большегрузного транспорта, коммерческого, который в состоянии позволить себе ехать по объездной дороге. И ничего с этим не делается. В том числе поэтому я поручил курировать транспорт Смирнову (главе правительства. - Прим. ред.), потому что так нельзя. Нужно быстро принимать решения, которые позволят выполнить наши задачи", - сказал на совещании губернатор Вячеслав Федорищев.