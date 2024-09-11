16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВолгаФест: фестиваль, который объединяет все берега Волги

Авторы: Читали: 9

ВолгаФест — это не просто фестиваль, это настоящее событие, которое ежегодно собирает жителей и гостей Самары на берегу Волги, чтобы окунуться в мир музыки, искусства, знаний и радости.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Мероприятие было масштабным. По данным организаторов, в этом году фестиваль посетило более 180 тыс. человек. Также в нём участвовали жители Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани, Тольятти, Астрахани. В общем, ВолгаФест объединил всех жителей волжских городов.

Лекции, которые расширяют горизонты

Одним из ключевых элементов ВолгаФеста являются лекции, которые предлагают посетителям погрузиться в культуру, психологию, архитектуру и т. д. В этом году, например, гости фестиваля смогли послушать лекции о советских музеях Ленина, о том, как найти опору внутри себя, об истории освоения космоса и о многом другом. Спикерами выступают психологи, писатели, историки искусства, сотрудники музеев, которые делятся своим опытом и знаниями, вдохновляя и стимулируя интерес к новым областям.

Мастер-классы для творческой души

ВолгаФест — это не только место для получения знаний, но и для их применения. Многочисленные мастер-классы позволяют посетителям попробовать себя в различных видах искусства. Все желающие могут попробовать себя в роли художника, используя авторскую технику живописи масляной пастелью на наждачной бумаге, сделать своими руками лежанку для животных из приютов и создать Героя-Путешественника, который одет в фантастический архитектурный костюм. Дети и взрослые с удовольствием создают свои первые шедевры под руководством опытных мастеров, получая незабываемые впечатления и навыки.

Музыка, которая зажигает сердца

Музыка — неотъемлемая часть ВолгаФеста. На нескольких сценах фестиваля выступают музыканты разных жанров. Концерты самарских и российских артистов, а также молодых талантливых исполнителей создают неповторимую атмосферу праздника и единения.

Каждый вечер посетители фестиваля собирались у сцены, чтобы посмотреть выступления музыкантов, и, конечно же, потанцевать. Многие смогли найти для себя новых артистов, таких как Арина Гапоненко, Фефа, Мыслимима, Богдан Кияшко и др.

Спектакли для каждого

Для гостей фестиваля подготовлена специальная программа — театральные представления. Сказочные истории, яркие костюмы, динамичный сюжет — все это создает волшебную атмосферу, которая не только развлекает детей и взрослых, но и развивает их фантазию и воображение.

Танцы, которые объединяют поколения

ВолгаФест — это место, где можно найти свой ритм. Любители танцевать могут присоединиться к мастер-классам, посмотреть выступления профессиональных танцоров, а также поучаствовать в открытых танцевальных площадках, где каждый может свободно двигаться под любимую музыку.

Маркеты с едой и украшениями

ВолгаФест — это не только отдых и развлечения, но и возможность сделать покупки. Маркеты, расположенные на территории фестиваля, предлагают широкий выбор товаров: от вкусных и ярких деликатесов до стильных украшений, сувениров и творческих изделий ручной работы.

ВолгаФест — это яркое событие, которое ежегодно собирает тысячи людей, чтобы отдохнуть, получить новые знания, погрузиться в атмосферу творчества и радости. Это место, где каждый может найти что-то интересное для себя, от лекций и мастер-классов до концертов и театральных представлений. ВолгаФест — это фестиваль, который объединяет все волжские города.

Версия для печати

В России и мире

Авито на ВЭФ: "Цифровые платформы — важный фактор развития малого бизнеса на Дальнем Востоке"

Для Авито важно поддерживать предпринимателей на Дальнем Востоке, помогая им расширять рынки сбыта и преодолевать существующие барьеры. Такое мнение высказал Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито, выступая на сессии IX Восточного экономического форума "Малый бизнес — лучше меньше, да больше", где эксперты и представители бизнеса обсудили перспективы и вызовы, с которыми сталкивается малое и среднее предпринимательство, в том числе на Дальнем Востоке.

Культура и стиль

Люди

Экс-глава АктивКапиталБанка Григорий Оганесян получил 8 лет за мошенничество

В понедельник, 9 сентября, Таганский районный суд Москвы вынес приговор бывшему топ-менеджеру самарского банка Григорию Оганесяну. Об этом сообщили в суде. Оганесяна приговорили к восьми годам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Врач стоматолог общей практики Валерия Могилева: "Главная задача будущего врача-стоматолога — это учиться, учиться и еще раз учиться"

В 2024 году большинство абитуриентов САМГМУ выбрали для себя специальность врача-стоматолога. Подали заявки на поступление 535 человек, тогда как университетом было заявлено 75 бюджетных мест и 100 мест на платной форме обучения. Почему же именно сейчас профессия стала так востребована среди молодого поколения? Чего ожидать от учебы в Самарском университете? На эти и другие вопросы в интервью ответила врач-стоматолог общей практики, закончившая вуз в прошлом году, Валерия Могилева.

Кошелек

В Самарской области вырос спрос на покупку загородных объектов с бассейнами

Спрос на покупку загородных домов с бассейнами на территории Самарской области вырос на 4%, предложение о продаже таких объектов увеличилось на 10%, а средняя стоимость их покупки по итогам июля 2024 года составила 7,5 млн рублей.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Самарской области на ближайшие годы

В четверг, 5 сентября, Вячеслав Федорищев накануне 100 дней своей работы в должности врио губернатора Самарской области представляет Программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет.

Он и она