ВолгаФест: фестиваль, который объединяет все берега Волги

Мероприятие было масштабным. По данным организаторов, в этом году фестиваль посетило более 180 тыс. человек. Также в нём участвовали жители Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани, Тольятти, Астрахани. В общем, ВолгаФест объединил всех жителей волжских городов.

Лекции, которые расширяют горизонты

Одним из ключевых элементов ВолгаФеста являются лекции, которые предлагают посетителям погрузиться в культуру, психологию, архитектуру и т. д. В этом году, например, гости фестиваля смогли послушать лекции о советских музеях Ленина, о том, как найти опору внутри себя, об истории освоения космоса и о многом другом. Спикерами выступают психологи, писатели, историки искусства, сотрудники музеев, которые делятся своим опытом и знаниями, вдохновляя и стимулируя интерес к новым областям.

Мастер-классы для творческой души

ВолгаФест — это не только место для получения знаний, но и для их применения. Многочисленные мастер-классы позволяют посетителям попробовать себя в различных видах искусства. Все желающие могут попробовать себя в роли художника, используя авторскую технику живописи масляной пастелью на наждачной бумаге, сделать своими руками лежанку для животных из приютов и создать Героя-Путешественника, который одет в фантастический архитектурный костюм. Дети и взрослые с удовольствием создают свои первые шедевры под руководством опытных мастеров, получая незабываемые впечатления и навыки.

Музыка, которая зажигает сердца

Музыка — неотъемлемая часть ВолгаФеста. На нескольких сценах фестиваля выступают музыканты разных жанров. Концерты самарских и российских артистов, а также молодых талантливых исполнителей создают неповторимую атмосферу праздника и единения.

Каждый вечер посетители фестиваля собирались у сцены, чтобы посмотреть выступления музыкантов, и, конечно же, потанцевать. Многие смогли найти для себя новых артистов, таких как Арина Гапоненко, Фефа, Мыслимима, Богдан Кияшко и др.

Спектакли для каждого

Для гостей фестиваля подготовлена специальная программа — театральные представления. Сказочные истории, яркие костюмы, динамичный сюжет — все это создает волшебную атмосферу, которая не только развлекает детей и взрослых, но и развивает их фантазию и воображение.

Танцы, которые объединяют поколения

ВолгаФест — это место, где можно найти свой ритм. Любители танцевать могут присоединиться к мастер-классам, посмотреть выступления профессиональных танцоров, а также поучаствовать в открытых танцевальных площадках, где каждый может свободно двигаться под любимую музыку.

Маркеты с едой и украшениями

ВолгаФест — это не только отдых и развлечения, но и возможность сделать покупки. Маркеты, расположенные на территории фестиваля, предлагают широкий выбор товаров: от вкусных и ярких деликатесов до стильных украшений, сувениров и творческих изделий ручной работы.

ВолгаФест — это яркое событие, которое ежегодно собирает тысячи людей, чтобы отдохнуть, получить новые знания, погрузиться в атмосферу творчества и радости. Это место, где каждый может найти что-то интересное для себя, от лекций и мастер-классов до концертов и театральных представлений. ВолгаФест — это фестиваль, который объединяет все волжские города.