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"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

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Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

В рамках мероприятия, организованного Авито Спецтехникой, эксперты озвучили прогноз для отрасли на 2024 год: ожидается, что он войдет в тройку лучших по результатам за всю историю. Участники конференции обсудили векторы трансформации отрасли, тренды ее развития.

Одной из центральных тем дискуссии на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. По оценкам экспертов, для отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранной техники, соблюдающих ввозные и регистрационные нормативы, в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Повышать прозрачность рынка необходимо в том числе и потому, что для потребителя важна безопасность покупки техники: она должна быть с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием. Данные факторы снижают риски попадания в спорные ситуации при эксплуатации или последующей продаже. Это подчеркнул и Станислав Черторыжский, Заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. Платформа Авито Спецтехника при поддержке Минпромторга России в стратегии своего развития также учитывает данную потребность рынка.

Эксперты Авито Спецтехники представили участникам конференции нововведения, влияющие на безопасность и удобство работы на платформе.

"Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников. Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных, как известных, так и новых брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем несколько индустрий — коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему с удобным поиском по всем типам техники, брендам, модификациям", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор Авито Спецтехники.

Сложность выбора спецтехники сегодня связана с наличием большого количества брендов, которые пока мало известны российскому потребителю: по данным Авито Спецтехники, доля китайских брендов на российском рынке в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024.

Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства "Стратегия дела", отмечает: "Многие компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники на будущее. Также эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, то есть эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее он оказывает влияние на динамику продаж".

Тренд на развитие арендного направления подкрепляется данными платформы Авито Спецтехника: "Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники, предложения поступают от 80 тысяч поставщиков, и уже более 5 тысяч заказов прошло через сервис. Также в Москве и ряде регионов сегодня работает сервис онлайн-заказа с безопасной сделкой: технику подбирают специалисты Авито, деньги поступают на счет нашей платформы и переводятся поставщику только после успешного завершения заказа. При возникновении спорных ситуаций мы запускаем процесс арбитража и помогаем сторонам сделки в них разобраться", — прокомментировал Тимур Осипов, директор категории "Аренда спецтехники" в Авито.

Динамика формирования и обновления парка техники на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на аренде, является одним из значимых предиктивных индексов экономического роста любого государства. И сегодня в России, по оценкам экспертов, относительно прошлых лет потребность в спецтехнике высока.

"2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объёмы. И хотя доля отечественных производителей на рынке спецтехники снизилась, это обычная ситуация для пиковых значений рынка — такой же тренд наблюдался и в 2007, и в 2012 годах. Когда рынок начнет отступать от своих пиковых значений, доля вновь будет расти", — прокомментировал Сергей Блинов, макроэкономист, автор Telegram-каналов "М2" и "Рынки грузовиков".

Значимое влияние на развитие отрасли сегодня оказывает цифровизация бизнес-процессов. Тренды подкрепляются данными аналитиков Авито Спецтехники:

  • Общий тренд — рост доли онлайн-поиска спецтехники: в 2022 году она составляла 10–15%, в 2024 — уже 40%.
  • Каждая третья сделка по продаже техники и транспорта с наработкой и пробегом проходит через онлайн-платформу.
  • Растет конкуренция между продавцами: год к году их число в сегменте продажи спецтехники выросло на 30%, в сегменте аренды спецтехники — на 15%.
  • Предложение техники и транспорта с наработкой и пробегом на платформе выросло на 22% год к году.

Конференция "Дело Спецтехники" проводится в третий раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 000 представителей крупных игроков отрасли со стороны государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний, а также партнеры Авито Спецтехники.

В рамках мероприятия также были отмечены достижения ряда игроков рынка по итогам прошлого года.

Победители премии "Дело Спецтехники"

Номинация "Дилер года 2024"

  • ООО "Центр технического оборудования"

Номинация "Бренд года 2024"

  • Категория "Коммерческий транспорт" — ПАО "КАМАЗ"
  • Категория "Дорожно-строительная техника" — ООО "СюйГун Ру", официальный дистрибьютор XCMG в России
  • Категория "Сельскохозяйственная техника" — ОАО "МТЗ" (Беларус)

Номинация "Арендная компания года 2024"

  • ООО "Группа СТМ"

Номинация "Прорыв года 2024"

  • ООО "Техника для бизнеса" ("Агат")
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"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

Прозрачность и безопасность российского рынка спецтехники необходимо повышать, тем более в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Об этом было заявлено на конференции "Дело Спецтехники" для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта, состоявшейся 17 октября 2024 года в Москве.

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