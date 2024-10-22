"Дело Спецтехники": повышение прозрачности и безопасности — определяющий тренд рынка спецтехники

В рамках мероприятия, организованного Авито Спецтехникой, эксперты озвучили прогноз для отрасли на 2024 год: ожидается, что он войдет в тройку лучших по результатам за всю историю. Участники конференции обсудили векторы трансформации отрасли, тренды ее развития.
Одной из центральных тем дискуссии на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. По оценкам экспертов, для отечественных производителей и официальных дистрибьюторов иностранной техники, соблюдающих ввозные и регистрационные нормативы, в России сегодня созданы честные конкурентные условия развития бизнеса. Повышать прозрачность рынка необходимо в том числе и потому, что для потребителя важна безопасность покупки техники: она должна быть с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием. Данные факторы снижают риски попадания в спорные ситуации при эксплуатации или последующей продаже. Это подчеркнул и Станислав Черторыжский, Заместитель начальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России. Платформа Авито Спецтехника при поддержке Минпромторга России в стратегии своего развития также учитывает данную потребность рынка.
Эксперты Авито Спецтехники представили участникам конференции нововведения, влияющие на безопасность и удобство работы на платформе.
"Ежедневно на нашу платформу приходит 1,2 миллиона пользователей в поиске спецтехники и коммерческого транспорта, и наш ключевой фокус внимания сосредоточен на обелении процессов взаимодействия участников. Мы формируем такую среду, в которой всем сторонам сделки выгодно предоставлять актуальную информацию о стоимости техники, ее наличии и местоположении. Чтобы покупатели могли выбирать и сравнивать варианты от разных, как известных, так и новых брендов, мы работаем над созданием унифицированного каталога. В нем мы объединяем несколько индустрий — коммерческий транспорт, дорожно-строительную технику, сельхозтехнику в единую систему с удобным поиском по всем типам техники, брендам, модификациям", — прокомментировал Андрей Ковалев, директор Авито Спецтехники.
Сложность выбора спецтехники сегодня связана с наличием большого количества брендов, которые пока мало известны российскому потребителю: по данным Авито Спецтехники, доля китайских брендов на российском рынке в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024.
Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства "Стратегия дела", отмечает: "Многие компании анализируют опыт использования новых марок и сейчас находятся на стадии принятия решения о выборе техники на будущее. Также эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, то есть эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее он оказывает влияние на динамику продаж".
Тренд на развитие арендного направления подкрепляется данными платформы Авито Спецтехника: "Более 200 тысяч пользователей платформы ежедневно интересуются арендой техники, предложения поступают от 80 тысяч поставщиков, и уже более 5 тысяч заказов прошло через сервис. Также в Москве и ряде регионов сегодня работает сервис онлайн-заказа с безопасной сделкой: технику подбирают специалисты Авито, деньги поступают на счет нашей платформы и переводятся поставщику только после успешного завершения заказа. При возникновении спорных ситуаций мы запускаем процесс арбитража и помогаем сторонам сделки в них разобраться", — прокомментировал Тимур Осипов, директор категории "Аренда спецтехники" в Авито.
Динамика формирования и обновления парка техники на предприятиях и в компаниях, специализирующихся на аренде, является одним из значимых предиктивных индексов экономического роста любого государства. И сегодня в России, по оценкам экспертов, относительно прошлых лет потребность в спецтехнике высока.
"2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объёмы. И хотя доля отечественных производителей на рынке спецтехники снизилась, это обычная ситуация для пиковых значений рынка — такой же тренд наблюдался и в 2007, и в 2012 годах. Когда рынок начнет отступать от своих пиковых значений, доля вновь будет расти", — прокомментировал Сергей Блинов, макроэкономист, автор Telegram-каналов "М2" и "Рынки грузовиков".
Значимое влияние на развитие отрасли сегодня оказывает цифровизация бизнес-процессов. Тренды подкрепляются данными аналитиков Авито Спецтехники:
- Общий тренд — рост доли онлайн-поиска спецтехники: в 2022 году она составляла 10–15%, в 2024 — уже 40%.
- Каждая третья сделка по продаже техники и транспорта с наработкой и пробегом проходит через онлайн-платформу.
- Растет конкуренция между продавцами: год к году их число в сегменте продажи спецтехники выросло на 30%, в сегменте аренды спецтехники — на 15%.
- Предложение техники и транспорта с наработкой и пробегом на платформе выросло на 22% год к году.
Конференция "Дело Спецтехники" проводится в третий раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 000 представителей крупных игроков отрасли со стороны государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний, а также партнеры Авито Спецтехники.
В рамках мероприятия также были отмечены достижения ряда игроков рынка по итогам прошлого года.
Победители премии "Дело Спецтехники"
Номинация "Дилер года 2024"
Номинация "Бренд года 2024"
Номинация "Арендная компания года 2024"
Номинация "Прорыв года 2024"