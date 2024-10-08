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С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

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Пользователи платформы теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. Если раньше, чтобы сравнить цены и выбрать оптимальный вариант, приходилось изучать сразу несколько ресурсов, теперь все это доступно на Авито Путешествиях.

Безопасно забронировать номер можно в 13 000 гостиницах по всей России.

Среди множества вариантов забронировать номер на платформе уже можно, в том числе в таких легендарных отелях, как московский "Метрополь", питерская "Астория", сочинский Grand Karat Sochi, Краснодар Марриотт Отель, екатеринбургский Hyatt Regency Ekaterinburg, "ЛОТТЕ Отель Владивосток" во Владивостоке, TASIGO Kazan Palace, Grand Autograph Hotel Novosibirsk и многих других. Из тысяч отелей, представленных на Авито Путешествиях, 2 844 гостиницы расположены в Южном регионе и на Северном Кавказе, 2599 — в Москве и Центральном округе, 2 333 — в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе, 1 998 — в Поволжье, 1 839 — в Сибири, 1 062 — в Уральском округе, 672 — на Дальнем Востоке.

Как отметил руководитель направления "Авито Путешествия" Артем Кромочкин, сегодня порядка 55% пользователей платформы при поиске жилья готовы рассматривать как квартиры, так и гостиницы. "Сегодня уже почти каждая квартира в России, которая сдается в краткосрочную аренду, размещена на Авито. Только за последний год число арендодателей на платформе выросло еще на 20%. С подключением отелей мы ставим перед собой цель стать приоритетным сервисом для поиска и бронирования туристического жилья с самой крупной базой объектов по всей стране. В то же время ключевым для нас остается вопрос безопасности: процесс бронирования на Авито Путешествиях организован так же надежно, как и через отели" — рассказывает Артем Кромочкин.

Именно безопасность российские туристы называют главным критерием при выборе площадки для бронирования отелей. По данным опроса Авито Путешествий, такого мнения придерживаются почти четверть наших соотечественников, планирующих дальнюю поездку или отпуск не дома. Как и в случае с краткосрочным бронированием квартир и загородного жилья, платформа гарантирует путешественникам безопасность сделки: пользователь оплачивает гостиничный номер прямо на сервисе. При этом путешественник может отменить бронь с возвратом средств в установленный отелем срок.

Каждый третий респондент, принявший участие в опросе, отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки. При необходимости связаться с Авито Путешествиями можно через выделенную службу поддержки, которая работает для пользователей круглосуточно.

Авито Путешествия — бизнес-направление федеральной платформы Авито, где можно забронировать онлайн жилье для краткосрочного проживания в России. Согласно данным ООО "Тибурон", на Авито представлен самый большой выбор квартир, домов и апартаментов по России: весной 2024 года на платформе было доступно более 250 тысяч предложений для посуточной аренды.

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С 8 октября на Авито Путешествиях появилась возможность бронировать отели для отдыха и командировок по всей России

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