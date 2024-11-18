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Авито поможет "ЛизаАлерт" быть на связи в отдаленных районах

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Авито передал общественной организации "ЛизаАлерт" 10 рабочих комплектов цифро-аналоговой связи. Радиостанции были закуплены на средства, собранные пользователями платформы через специальный лендинг с интерактивной картой поисков. Передача состоялась в рамках X Межрегионального форума добровольцев поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Как сообщили в пресс-службе компании, это оборудование станет важным инструментом для отслеживания перемещений поисковых групп в природной среде и повышения уровня их безопасности. В следующем году Авито намерен интегрировать правила безопасности от "ЛизаАлерт" в новые уровни обучающей игры про безопасность "Стражи Авито".

Комплекты радиооборудования получили поисковики из Краснодарского края, Владимирской области, Саратовской области, Кемеровской области, Алтайского края, Томской области, Тульской области, Красноярского края, а также Новосибирской и Тюменской областей.

В состав переданного оборудования входят: 10 современных цифровых автомобильных (штабных) радиостанций с возможностью приема сообщений о местоположении и 100 носимых цифровых радиостанций, позволяющих передавать свое местоположение.

Оборудование, переданное Авито, полностью совместимо с существующими радиостанциями, которое используют поисковики, что обеспечит бесперебойную связь и координацию действий. Кроме того, оно поддерживает современный цифровой стандарт радиосвязи DMR, что позволяет передавать и принимать координаты поисковых групп в реальном времени. Это значительно повысит безопасность добровольцев "ЛизаАлерт" и улучшит координацию во время выполнения задач.

"Мы не первый год поддерживаем отряд "ЛизаАлерт" и знаем, что главный ресурс для них — это люди. Без добровольцев отряда не будет десятков тысяч историй счастливого возвращения домой. Три года мы помогаем сделать поиски комфортнее, предоставляя поисковикам жилье во время выездов, а теперь можем сделать их безопаснее", — сказал Влад Федулов, управляющий директор Авито по работе с государственными органами.

В своем выступлении он подчеркнул, что за время существования на Авито раздела с интерактивной картой поисков "ЛизаАлерт" и работы других благотворительных механик, через которые передается ресурсная помощь отряду, пользователи платформы собрали более 15 млн рублей для приобретения необходимого для поисков инвентаря и оставили более 2 тысяч заявок на передачу оборудования и расходников для отряда.

Авито Недвижимость помогает добровольцам "ЛизаАлерт" с размещением во время поисков. В 2023 году на сервисе было найдено и оплачено 63 объекта для 158 участников отряда, в 2024 году — 124 объекта для 268 человек.

Еще один из аспектов сотрудничества отряда с ИТ-компанией — это повышение уровня цифровой грамотности пользователей. Два года компании обучают школьников правильного взаимодействия с онлайн-ресурсами.

"Сотни раз в год мы спим в удобной кровати, хоть и находимся там, где поиск. Это Авито Недвижимость. А еще Авито — это инструмент, которым мы закрываем многие потребности отряда, ведь именно на этой платформе нам помогают тысячи человек. Сегодня мы оснащаем крафтовой связью 10 регионов. Мы доработали технологию, чтобы она лучше работала на нас, именно поэтому оборудование стало крафтовым. Теперь мы видим группы в лесу. А купить оборудование нам помогли пользователи Авито", — прокомментировал Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Партнерство Авито и "ЛизаАлерт" стартовало в ноябре 2021 года на VII Форуме добровольцев, а в мае 2022 года организации подписали Меморандум о сотрудничестве. За это время на Авито был запущен раздел с интерактивной картой, на которой можно увидеть, какие поиски ведутся рядом, а также получить информацию и передать необходимое отрядам оборудование.

В 2023 году АНО "Центр поиска пропавших людей", который является партнером "ЛизаАлерт", был подключен к проекту "Знак добра" на Авито. Размещая объявления в любых категориях "Товаров", продавец может пожертвовать сумму от 100 рублей в один из благотворительных фондов. После этого пользователь получит специальный бейдж "Знак добра", который при желании сможет разместить на своем объявлении.

Кроме того, Авито и "ЛизаАлерт" запустили совместный курс для школьников "Безопасный интернет". На занятиях сотрудники Авито с добровольцами отряда рассказывают о том, как безопасно вести себя при общении в сети, чтобы предотвратить возможные неприятности.

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