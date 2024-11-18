День глинтвейна: с наступлением прохлады спрос растёт на 30%

18.11.2024 11:44 Читали 14

С установлением холодов и приближением Нового года россияне вспоминают о глинтвейне. За осень и зиму потребление знаменитого согревающего напитка доходит до 10 млн дал. Это значит, что в среднем на россиянина приходится 2,7 бокала. Ко Всемирному дню глинтвейна (16 ноября) Россельхозбанк узнал, что с холодами рост спроса на напиток достигает 30%.

По данным заказов на портале фермерской продукции Своё Родное, спрос на глинтвейн в России находится на относительно стабильном уровне с марта по октябрь и начинает резко расти с наступлением ноября. Аналитики связывают это с установлением прохлады в центральной части России, где проживает основная часть населения страны.

Спрос на напиток растёт ежемесячно и достигает пика в последних числах декабря и держится на высоком уровне до начала февраля. В это время глинтвейна заказывают на 30% больше, чем в среднем за год. В феврале показатель постепенно опускается и возвращается к уровню весны и большей части года. Длительный период стабильно высокого спроса аналитики РСХБ связывают с тем, что на Своём Родном представлен широкий выбор специй для приготовления различных вариаций глинтвейна: с добавлением вишни, брусники, облепихи, смородины и др., а ещё даже безалкогольный вариант.

"Глинтвейн — прекрасный бодрящий напиток с яркими ароматическими нотками, который хорошо сочетается с зимней сказкой в России: будь то на зеркальном льду Байкала или на горных склонах Архыза. При этом свойства сухого вина и дубильные вещества многочисленных приправ, используемых в глинтвейне, оказывают оздоравливающее и бодрящее воздействие на организм. Сварить его можно даже на собственной кухне. Лучшие красные вина для глинтвейна можно найти в "Винном гиде". За период холодов в России выпивают около 400 млн бокалов этого напитка. Конечно, далеко не все его употребляют, однако в среднем это 2,7 бокала на человека", — оценивают эксперты РСХБ.

Винный гид — ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом России, Россельхозбанком и Ассоциацией виноградарей и виноделов России (АВВР). Эксперты вносят в него лучшие вина страны.

По легенде, глинтвейн во 2 веке впервые придумали древние римляне, которые разогревали вино в холода. Во времена Средневековья европейцы дополнили рецепт пряностями. В России он набрал популярность в середине 19 века.