Россияне по-прежнему хранят сбережения в валюте

11.09.2023 14:14 Читали 13

Несмотря на экономическую турбулентность, формирование сбережений в иностранной валюте по-прежнему входит в число самых востребованных способов накоплений — таковы результаты опроса, проведенного Страховым Домом ВСК после 14 августа 2023 года — пика ослабления рубля к американской и европейской валюте. По данным компании 33% россиян за последние годы совершали или совершают накопления в валюте. В российских регионах уровень востребованности инструмента выше, чем в столице (35% против 30%).

В целом, 54% россиян доверяют валюте как инструменту накоплений и инвестиций. Среди мужчин этот показатель значительно выше (61%), чем среди женщин (46%). При этом отношение к данному финансовому инструменту отличается в зависимости от региона. Например, в Москве и Санкт-Петербурге сбережения в валюте формируют 30-37% жителей (сопоставимо со средним по стране результатом), а в Краснодаре и Новосибирской области — 50-56%. Самые низкие показатели зафиксированы в Омске и Нижнем Новгороде — менее 20%.

В топ-3 востребованных среди россиян валют вошли традиционные доллар (72%) и евро (46%), а также юань (26%).

Самая высокая доля россиян (среди использующих валюту в качестве финансового инструмента), формирующих сбережения в долларах, проживает в Москве, Краснодаре, Красноярске, Перми и Новосибирске (более 80%). Меньше всего американская валюта пользуется спросом в Нижнем Новгороде. Евро прежде всего востребовано в Уфе, Воронеже и Перми (более 70%), и практически не пользуется популярностью в Красноярске и Новосибирске.

Одним из ключевых трендов 2023 года является пик востребованности юаня, в том числе и в регионах — в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону доля держателей китайской валюты превышает 60%. По мнению более 41% россиян юань является эффективным инструментом для вложений, т. к. экономика Китая будет расти, а вслед за ней укрепится и сама валюта. Еще 30% считает, что июнь в перспективе может стать резервной мировой валютой. Кроме того, среди преимуществ отмечают и то, что юань можно свободно купить и продать в банке или на бирже. Так, 35% респондентов отметили, что на данный момент не имеют сбережений в юанях, но готовы расширить свой инвестиционный портфель в ближайшие несколько лет китайской валютой.

Доля других валют — дирхам ОАЭ, казахстанского тенге и пр. — в инвестиционном портфеле россиян не превышает 13%. Чаще всего тенге использовали для формирования сбережений в Уфе, а дирхам — в Екатеринбурге и Новосибирске (более 20% респондентов).