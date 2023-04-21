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Театральные коллективы Самарской области приняли участие в церемонии награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье»

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20 апреля 2023 года в Пермском академическом Театре-Театре состоялась торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, участники проекта и их педагоги, театральные и общественные деятели. Трансляцию осуществлялась на федеральном портале Культура.рф.

Награждение победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший молодежный спектакль»«Лучший детский спектакль»«Лучшая режиссерская работа»«Лучшая мужская роль»«Лучшая женская роль»«Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов. Призеры отмечены памятными подарками и целевыми грантами на постановку нового спектакля.

С видеоприветствием к участникам и гостям Фестиваля «Театральное Приволжье» обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров«Лучшие из лучших сегодня собрались в Пермском крае на одном из самых ярких и ожидаемых событий года нашего округа. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал культурным брендом. Рад, что театральное сообщество с каждым годом растет: тысячи ребят из всех 14-ти регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Влияние театрального искусства на каждого из нас неоценимо – благодаря театру мы во многом изучаем жизнь. В этом году театральной столицей Приволжья стала Пермь, которая отмечает свое 300-летие. Мы впервые собрали всех финалистов, и каждый коллектив сможет показать себя на большой сцене. Друзья, было непросто, ваше творчество оценивали эксперты всего Приволжского федерального округа, и вы по праву заслужили звание лучших. Уверен, что победа в Фестивале станет для вас еще одной гранью развития, а для кого-то и шагом в будущую профессию. Желаю вам покорения новых высот, ярких впечатлений и успехов».

Полномочный представитель поблагодарил всех, кто помогал проводить фестиваль, за высокий уровень организации. Уровень финального мероприятия и самого фестиваля в целом оценили и самарские коллективы-победители «Театрального Приволжья». «В этом году виден рост коллективов, фестиваль крепнет. Я считаю, что Церемония награждения прошла на высочайшем уровне, все было очень торжественно и динамично. Ребята остались очень довольны. Перед началом торжественного мероприятия были интересные интерактивные площадки перед зрительным залом, где ребята имели возможность окунуться в традиционный народный театра: «театр Петрушки», балаган. Мы посмотрели все афиши, которые были представлены на конкурс фестиваля, и окунулись в хорошую творческую театральную атмосферу», – поделился режиссер Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» ЦВР «Крылатый» городского округа Самара Виктор Михайлов.

В четвертом конкурсе «Театральное Приволжье» сезона 2022-2023 гг. Самарская область подтвердила свои лидерские позиции, заняв пять призовых мест в различных номинациях. За это время проект стал заметным культурным событием в жизни Самаркой области. Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров в рамках заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» отмечал важность проведения окружного проекта «Театральное Приволжье».

Финальные мероприятия Фестиваля сезона 2022-2023 гг. проходили три дня на нескольких творческих площадках Перми. В эти дни для участников окружного проекта в рамках Фестиваля была организована интересная культурно-досуговая программа, приуроченная к 300-летию празднования г. Перми: тематические экскурсии, творческие мастер-классы и встречи с актерами. Коллективы из Республик Татарстан и Марий Эл, Саратовской, Оренбургской и Самарской областей демонстрировали свои спектакли-победители. В столицу Прикамья также прибыли ребята из других регионов ПФО (Мордовия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область), победившие в индивидуальных номинациях и конкурсе афиш.

Награды победителям вручил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он наградил молодых актеров, занявших призовые места, в номинации «Лучший молодежный спектакль»: 1 место – у ребят из Самарской области (спектакль «Вдовы», Театр «Форма Т»), 2 место завоевал театральный коллектив из Республики Марий Эл за постановку «Цветик-семицветик», 3 место – у Народного студенческого театра «Горицвет» со спектаклем «Игра любви и случая» (Оренбургская область).

В этот же день зрители смогли увидеть лучшие молодежные спектакли «Вдовы» (Самарская область) и «Цветик-семицветик» (Республика Марий Эл) на сцене Пермского академического Театра-Театра.

Лидеры заключительного этапа окружного Фестиваля – детский и молодежный коллективы получили гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей). Победители в индивидуальных номинациях удостоились образовательной поездки в г. Москву с посещением ведущих театров России. Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов.

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