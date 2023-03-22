Переход на газомоторное топливо позволит сократить расходы в АПК

22.03.2023 15:24 Читали 12

Преимуществ использования газомоторного топлива (ГМТ) много, но ключевая для сельхозтоваропроизводителей — это экономия средств. Об этом расскажут представители Россельхозбанка на встрече с фермерами, которая пройдет в начале апреля совместно с АККОР Самарской области.

"Россельхозбанк способствует развитию рынка газомоторного топлива в регионах. Банк предлагает клиентам кредитные продукты в рамках льготного кредитования АПК на закупку газомоторного оборудования и передвижных автомобильных газозаправочных комплексов. На встрече мы расскажем о преимуществах перехода на использование газомоторного топлива, обсудим с представителями АККОР вопросы развития газомоторной инфраструктуры", — отметила заместитель директора Самарского филиала Россельхозбанка Светлана Зоткина.

Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в АПК в ближайшие 5 лет может достигнуть 300-400 млн куб. м в год, а количество техники, работающей на ГМТ, может вырасти до 50-70 тысяч штук. Следовательно, рынок газомоторного топлива станет одним из самых быстрорастущих, в том числе в рамках реализации ресурсосберегающих проектов в АПК.

По оценкам экспертов Россельхозбанка, в ближайшей перспективе объем потребления газомоторного топлива, в том числе в АПК может увеличиться в 3,5 раза, что позволит сократить расходы отечественных сельхозтоваропроизводителей на топливо на 100 млрд рублей в год.

На текущий момент основные виды топлива, которые потребляет отечественный АПК, — это дизельное топливо и бензин (ГСМ), электроэнергия, тепловая энергия и газ. Доля затрат на моторное топливо в структуре себестоимости производства сельскохозяйственной продукции является весьма значительной и составляет в среднем от 10% до 20%. Объемы затрат отечественных сельскохозяйственных организаций на приобретение горюче-смазочных материалов в течение последних 5 лет составляют от 270 до 350 млрд рублей в год. Переход на использование газомоторного топлива позволит более чем вдвое снизить издержки компаний агрокомплекса на топливо, а главное, повысит экологическое благополучие сельских территорий для развития производства экопродукции и агротуризма.

Стимулировать переход на газомоторное топливо в АПК будет прежде всего развитие газозаправочной инфраструктуры в регионах РФ, интенсификация сельского хозяйства и развитие сельских территорий, а также меры поддержки отрасли сельского хозяйства на цели приобретения газомоторного топлива, транспортных средств и оборудования на ГМТ, субсидирование строительства специализированных заправочных станций, серийное производство сельскохозяйственной техники на газомоторном топливе, в том числе на СПГ.