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Цифровой образ жизни: "Ростелеком" расскажет всё о кибербезопасности простым языком

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"Ростелеком" представляет масштабное печатное издание — "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир", которая простым языком рассказывает о безопасном поведении в интернете. Книга, рассчитанная на массового читателя, подготовлена при участии специалистов по кибербезопасности компании "Ростелеком-Солар".

Активное развитие интернет-технологий и сферы больших данных, помимо очевидных плюсов, влечет за собой и реальные риски. Новый цифровой мир таит в себе немало опасностей, особенно для самых юных и самых взрослых граждан. Книга по кибербезопасности рассказывает о принципах работы и использования технологий, которые глубоко проникли в нашу жизнь, учит не бояться интернета и грамотно пользоваться современными электронными устройствами, а также противостоять киберпреступникам.

В книге подробно разобраны правила кибергигиены, применение которых сделает пользование интернетом максимально безопасным. На реальных примерах разъясняется, как защищать цифровые ценности, как правильно придумывать, менять и запоминать пароли, описана зависимость детей и взрослых от соцсетей и от количества лайков, а также рассказано о пользе соцсетей и опасностях, которые в них подстерегают. Даны четкие рекомендации как вести себя, если ребенок стал жертвой кибербуллинга, куда обратиться за помощью. В "Ростелекоме" уверены, чтобы успешно противостоять киберпреступникам, необходимо понимать, как именно они атакуют, в какие слабые места бьют, и исходя из этого выстраивать грамотную линию обороны.

"Эта книга задумывалась как своего рода путеводитель, который даст конкретные практические советы, как избежать неприятностей в цифровом мире, распознать попытку обмана и выбрать правильную линию поведения. Интернет — это огромное пространство, которое может быть увлекательным, полезным и главное — безопасным. Только нужно помнить, что наша цифровая безопасность во многом зависит от нас самих", — сказал генеральный директор "Ростелеком-Солар", вице-президент "Ростелекома" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

"Ростелеком" как учредитель Альянса по защите детей в цифровой среде уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и информационной безопасности в сети. Одной из важных составляющих защиты детей и взрослых в цифровом мире является кибербезопасность. Необходимые стандарты для работы по созданию безопасной интернет-среды задает и хартия "Цифровая этика детства", созданная альянсом. Она является руководством по внедрению лучших практик информационной безопасности в жизнь, ориентиром, без которого невозможно создать по-настоящему благоприятную среду для развития, обучения и безопасного общения детей в виртуальном пространстве.

С полным текстом книги "Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" можно ознакомиться по ссылке: company.rt.ru/social/book_cybersecurity/.

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Новости

Назад. 24 февраля 2022
Цифровой образ жизни: "Ростелеком" расскажет всё о кибербезопасности простым языком
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