Спасатели напоминают об опасностях тонкого льда

18.12.2017 14:50 Читали 12

Тонкий лед опасен, и он жестоко наказывает тех, кто забывает об этом. В результате беспечности и пренебрежения правилами поведения на льду в период ледостава происходят несчастные, а иногда и трагические случаи с людьми.

Несчастные случаи в осенне-зимний период чаще всего бывают:

С ДЕТЬМИ — из-за плохого надзора и присмотра со стороны родителей и воспитателей, по причине незнания и нарушения правил поведения на льду, при катании на санках и коньках по тонкому льду на глубоких водоемах и быстрых речках, попытках перехода водоемов с тонким и непрочным льдом, при большом скоплении детей во время игр на тонком льду и катании на оторвавшихся льдинах;

СО ВЗРОСЛЫМ НАСЕЛЕНИЕМ — при попытках перехода через водоем по тонкому неокрепшему льду, при коллективных и индивидуальных выходах на подледный лов рыбы на тонком льду, при переез­де через водоем на лошадях, машинах по неоткрытой переправе;

С НАСЕЛЕНИЕМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ — при пе­реходе через водоем, особенно в темное время суток, провал в промоину, майну для заготов­ки льда, в проруби для забора воды;

С ОХОТНИКАМИ — при переходе болот, озер, рек.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАДЕЖНОСТИ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА?

Темный прозрачный лед, который образовался от замерзания самого верхнего слоя воды, самый на­дежный, крепкий. Ноздреватый лед, спаянный из смерзшего снега, менее надежен. Он отличается серым или беловатым цветовым оттенком. Необходима особая осторожность на льду, припо­рошенном снегом. Если лед под вами трескается и оседает, необходи­мо немедленно остановиться и осторожным, скользящим шагом, не поднимая ног, вернуться по пройден­ному пути.

Затопленные камыши, кусты и другие надводные растения препятствуют образованию льда. Лед на этих местах всегда тоньше.

В местах, где бьют подземные ключи, сбрасывается отработанная вода, лед ненадежен.

Спускать­ся на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва, опасно, т. к. лед может оказаться тонким.

Практикой установлено, что толщина прочного льда должна быть:

для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта— 30 см, для автотранспорта — 40 см.

Чтобы избежать трагедий, спасатели напоминают правила безопасности на водоемах в этот период:

— Если вы уже вышли на лед, но сомневаетесь в его прочности, то идти по нему нужно осторожно, скользящим шагом — мягко ставя ногу на всю ступню;

— В местах повышенной опасности при ходьбе на лыжах надо расстегивать крепления, чтобы можно было быстро освободиться от лыж. Не следует полностью снимать лыжи, так как они существенно снижают давление человека на лед и снег;

— Также следует освободиться от одной лямки рюкзака;

— Группе людей следует идти цепочкой с интервалом 5-6 метров. Первым должен идти более подготовленный, опытный участник группы. Он обязательно страхуется длинной веревкой, шестом или спасательным жилетом;

— При медленной ходьбе лед редко проламывается мгновенно. Пролому льда предшествует треск, проседание, изменение его внешнего вида и выступление воды. При этих признаках лучше сразу вернуться назад по собственным следам;

— Никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть туман, снегопад, дождь);

— Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.

Как оказать помощь провалившемуся под лед

Немедленно крикнуть пострадавшему, что идет помощь.

К полынье приближаться только ползком, широко раскинув руки.

Использовать подручные средства для увеличения площади опоры: лыжи, доску, фанеру — и ползти на них.

Не подползать к самому краю льда, иначе рискуете сами провалиться под лед.

Не доползая до полыньи, протянуть пострадавшему ремни, шарфы, любую доску или жердь, санки, лыжи. Бросать связанные ремни, шарфы или доски нужно за 3 — 4 метра до кромки льда.

Чтобы быстрей согреться, по возможности следует переодеться в сухую одежду, укрыться одеялами, куртками. Или принять теплый душ, ванну, выпить горячий чай. Наиболее эффективно — обогревать спину и грудь.

Что делать, если вы провалились под лед?

Действуйте самостоятельно не поддаваясь панике!

Нельзя барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда (под тяжестью тела она будет обламываться).

Попав в пролом воды, широко раскиньте руки, для того чтобы удержаться на поверхности и не провалиться под лед с головой.

Спокойно, не делая резких движений, старайтесь выбраться на поверхность в сторону более крепкого льда; для этого обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте от опасного места в том направлении, откуда пришли; зовите на помощь.

СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ НА ЛЬДУ, ВЫ ИЗБЕЖИТЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.

Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!