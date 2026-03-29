"По ту сторону райского сада": в Самаре торжественно закрывают выставку тольяттинских художниц

Экспозиция объединила более 70 произведений, выполненных в самых разных техниках — от живописи и графики до керамики, коллажа, мозаики и арт-объектов. Авторы работ — Анна Иванушкина, Алена Бударина, Екатерина Сидорова, Мария Армен, Наталья Атлянова, Ольга Седых, Татьяна Минсафина, Татьяна Серова и Татьяна Чирикова.

В программе финисажа — экскурсия по выставке, которую проведут сами художницы. Гости узнают о творческом процессе, предыдущих и будущих проектах участниц, а также получат памятные сувениры.

Выставка работает по адресу: Самара, улица Ново-Садовая, 106, корпус 155. Вход свободный.