В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

Акция всероссийского проекта приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В 2026 году "Ночь театрального искусства" проходит впервые и охватывает десятки городов страны, предлагая зрителям более тысячи событий — от постановок до мастер-классов и открытых репетиций.

В этот день ключевые театральные площадки откроют свои двери для зрителей. В числе участников входят театр кукол, академический театр оперы и балета, драматические сцены, а также театры "СамАрт", "Мастерская" и другие культурные площадки. Самарцев ждёт насыщенная программа: спектакли, экскурсии за кулисы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами.

Особенностью проекта станет открытый формат, при котором большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации, которая стартует заранее на официальных ресурсах.

Ожидается, что акция станет ежегодной и займет важное место в культурной жизни города, наряду с уже известными всероссийскими проектами формата "ночей" искусства.