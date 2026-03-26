В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

Акция всероссийского проекта приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России. В 2026 году "Ночь театрального искусства" проходит впервые и охватывает десятки городов страны, предлагая зрителям более тысячи событий — от постановок до мастер-классов и открытых репетиций.

В этот день ключевые театральные площадки откроют свои двери для зрителей. В числе участников входят театр кукол, академический театр оперы и балета, драматические сцены, а также театры "СамАрт", "Мастерская" и другие культурные площадки. Самарцев ждёт насыщенная программа: спектакли, экскурсии за кулисы, творческие встречи с актёрами и режиссёрами.

Особенностью проекта станет открытый формат, при котором большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации, которая стартует заранее на официальных ресурсах.

Ожидается, что акция станет ежегодной и займет важное место в культурной жизни города, наряду с уже известными всероссийскими проектами формата "ночей" искусства.

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

