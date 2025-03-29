Деловой апрель: главные бизнес-события в Самаре

Форумы:

18 апреля — юридический форум "Закон и бизнес 2025", Отель Lotte.

Эксперты обсудят тенденции развития правовых механизмов защиты бизнеса, передачу бизнеса следующим поколениям.

Билеты

19 апреля — "Голос дела: как идеи, голос и технологии формируют успех в бизнесе и жизни", Станкозавод.

На форуме обсудят влияние речевых стратегий в бизнесе, использование ИИ, техники корпоративной культуры.

Билеты

Встречи, нетворкинги:

2 апреля — Бизнес-завтрак Next Meet / / Илья Руднев, Максим Горький, Роман Тюмкаев, Юрий Итяксов, ТЦ "Охотный ряд".

Полезные знакомства для предпринимателей Самары.

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4 и 5 апреля — Х10 Business Meet Up by RYBAKOV, ТЦ "Охотный ряд".

Нетворкинг и авторская бизнес-игра от миллиардера Игоря Рыбакова, которая поможет выйти на новый уровень мышления и узнать себя, с другой стороны.

Билеты

5 апреля — Мастерская бизнес-моделей, региональный центр "Мой бизнес", дом предпринимателя.

Воркшоп по созданию бизнес-модели.

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15 апреля — запуск 11-го потока бизнес-наставничества клуба Терра.

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17 апреля — "СИСТЕМА ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ" от Самарского бизнес-инкубатора.

Практикум для индивидуальных предпринимателей, ТОП-менеджеров и руководителей компаний.

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Отраслевые выставки:

24 — 27 апреля — выставка "Ваш коттедж", Экспо Волга.

Презентации товаров и услуг, лекции экспертов малоэтажного строительства.

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25 апреля — выставка "Franch Summit", Monte Rosa.

Выставка франшиз предлагает общение с компаниями-франчайзерами, знакомство с трендами и мерами гос. поддержки.

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Для получения дополнительной информации и регистрации на мероприятия рекомендуется посещать официальные сайты организаторов. Посещайте деловые события апреля в Самаре, расширяйте сеть контактов и повышайте эффективность вашего бизнеса.