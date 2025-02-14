Большинство самарцев используют площадки электронной коммерции для покупки товаров

Большинство жителей Самары (88%) предпочитают использовать для поиска и покупки товаров сайты с объявлениями и маркетплейсы. При этом к помощи поисковых систем прибегают 30% самарцев. К таким результатам пришли эксперты Авито Рекламы, опросившие 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории рунета.
Обычно жители Самары посещают сайты с объявлениями и маркетплейсы, чтобы купить товары (88%), найти подходящие варианты (63%) или сравнить цены на разных площадках (46%). 42% опрошенных рассказали, что используют эти платформы для изучения отзывов о товарах.
Для каких целей вы чаще всего используете площадки электронной коммерции?
|
Цель
|
Доля респондентов, %
|
Покупка товаров
|
88%
|
Поиск товаров
|
63%
|
Сравнение цен на товары на разных площадках
|
46%
|
Изучение отзывов о товарах
|
42%
Для поиска товаров большинство жителей Самары (88%) используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. 30% предпочитают поисковые системы, 22% — поиск в интернет-магазинах, а 13% — в социальных сетях.
На каких интернет-ресурсах вы ищете товары чаще всего?
|
Платформа
|
Доля респондентов, %
|
На классифайдах и на маркетплейсах
|
88%
|
В поисковых сервисах
|
30%
|
В интернет-магазинах
|
22%
|
В социальных сетях
|
13%
"Поведение аудитории в онлайне меняется: пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. По результатам нашего опроса, абсолютное большинство (90%) ищет товары в e-commerce, в то время как классическими поисковиками пользуется четверть опрошенных. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.
Среди респондентов из Самары, которые посещают площадки электронной коммерции, 40% пользуются e-com поиском и добавляют товары в "Избранное" несколько раз в неделю. 19% делают это один-два раза в месяц. В среднем жители Самары добавляют товары в "Избранное" около 8 раз в месяц.
Чаще всего (56%) жители Самары ищут на площадках электронной коммерции одежду и обувь. Товары для красоты, здоровья и спорта интересны 55% респондентов. Также 47% опрошенных самарцев выбирают на онлайн-платформах подарки, а 42% — бытовую технику и электронику.
Какие категории товаров вы обычно ищете именно на площадках электронной коммерции?
|
Категория
|
Доля респондентов, %
|
Одежда и обувь
|
56%
|
Товары для красоты, здоровья и спорта
|
55%
|
Подарки
|
47%
|
Бытовая техника и электроника
|
42%
|
Товары для хобби
|
40%
|
Товары для животных
|
38%
|
Гаджеты: смартфоны, умные часы и другие товары из этой категории
|
34%
|
Продукты питания
|
34%
|
Мебель и другие товары для дома
|
33%
|
Товары для автомобиля
|
26%
|
Товары для учебы и саморазвития
|
26%
|
Товары для бизнеса (оборудование и т. д.)
|
13%
25% участников опроса из Самары рассказали, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. 20% отметили, что в последний раз им помогла с покупками реклама на телевидении, а 19% — в социальных сетях.