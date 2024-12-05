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Авито Недвижимость: жители ПФО предпочитают гасить ипотеку досрочно

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Среди жителей Приволжского федерального округа, принявших участие в опросе Авито Недвижимости, 58% гасят ипотеку досрочно, 34% уменьшают срок кредита, 24% — сокращают размер ежемесячного платежа, а 42% не используют досрочное погашение и вносят минимальный платеж по графику.

Как сообщает пресс-служба, специалисты Авито Недвижимости опросили более 1800 россиян, которые имеют непогашенный ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости.

Исследователи выяснили, что 60% опрошенных пользуются возможностью досрочного погашения ипотеки. Преимущественно они проживают в Москве (75% респондентов) и Санкт-Петербурге — 61%.

Четверть россиян сокращают размер ежемесячного платежа с сохранением срока кредита. Еще 35% уменьшают срок кредита с сохранением ежемесячного платежа. Вносят минимальный платеж по графику 40% опрошенных. Реже всего такой вариант отмечали жители Москвы — в 25% случаев.

Чаще других вносят минимальный платеж по графику жители Урала (50% опрошенных), а также Сибири и Дальнего Востока (45%). В меньшей степени такая стратегия характерна для жителей Центрального ФО (33%). Реже других уменьшают размер ежемесячного платежа в Северо-Западном и Уральском ФО (по 20%), а срок кредита — в Сибирском и Дальневосточном ФО (30%). В Приволжском ФО минимальный платеж по графику вносят в 42% случаев.

Средний срок ипотечного кредитования в ПФО — 16 лет. В целом по стране, у 23% опрошенных ипотечный кредит на срок от 11 до 15 лет, у 21% — от 16 до 20 лет, у 18% — от 26 до 30 лет. Чаще других кредиты на максимальный срок брали жители Южного ФО (25%), в то время как наименее популярна такая стратегия в Центральном ФО (14%).

Жители ПФО платят за ипотеку в среднем 30,3 тыс. рублей. При этом средний платеж — 35,6 тыс. рублей (в Москве — 55,1 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 44,4 тыс. рублей, в других городах-миллионниках — 33,1 тыс. рублей). В большинстве случаев респонденты ежемесячно платят за ипотеку от 15 до 30 тыс. рублей (35% опрошенных) и до 15 тыс. рублей (28%). Свыше 105 тыс. рублей в месяц платят только 5% участников исследования.

"За последние годы россияне стали чаще мыслить размером ежемесячного платежа и ставки, нежели суммой и сроком кредита. Исходя из этого формируются индивидуальные стратегии заемщиков. Например, некоторые из тех, кто успел взять льготную ипотеку по низкой ставке, сейчас выбирают класть деньги в банк под высокий процент и вносить минимальный ежемесячный платеж. Те, кто взял кредит по рыночной ставке и переживают за уровень дохода в будущем, сейчас либо формируют финансовую подушку и пока гасят минимальную сумму, либо сокращают размер платежа до комфортных 30% от общего дохода семьи и ниже. Те, для кого размер ежемесячного платежа комфортен и одновременно с этим есть желание скорее закрыть ипотеку, сокращают срок. Стоит отметить, что в последнем случае значительно уменьшается переплата по кредиту", — прокомментировал руководитель бизнес-направления "Ипотека, страхование и сделочные сервисы" Авито Артур Ахметов.

Россияне, которые не гасят ипотеку досрочно, главной причиной такого решения назвали отсутствие финансовых ресурсов (63%). Откладывают деньги на другие цели 12% респондентов, по 4% хранят деньги на банковском депозите и инвестируют в другие активы. 9% считают, что гасить ипотеку досрочно невыгодно.

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