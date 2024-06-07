Два мира Азиатской кухни: Джони Ву и Хокку

Концепция

Джони Ву позиционирует себя как ресторан самобытной паназиатской кухни с западным уклоном. Большой акцент делается на философию Китая, она заключается в храме 5-ти элементов: земля, огонь, вода, металл и дерево. "Пять стихий, пять движений, пять направлений и пять вкусов", — характеризует себя заведение.

Приходя в храм гастрономического наслаждения, ты сам решаешь, каким оно будет сегодня — в Джони Ву испытать те же эмоции, что и в прошлый раз, невозможно. Он многогранен, и каждый найдет для себя что-то новое: от чистого сознания до бурного потока энергии и разнообразия вкусов.

В Хокку все совсем иначе: в ресторане ты телепортируешься на улочки крупнейших Азиатских мегаполисов. Здесь можно найти тематику по вкусу: любите вечеринки и ночные клубы — отправитесь на самую известную в Азии улицу с коктейль-барами, любителям стритфуда предложат путешествие на яркий ночной рынок, а истинные гурманы насладятся блюдами с ароматными азиатскими пряностями. Хокку предлагает вам чувствовать жизнь каждый день, а путешествие по пяти самым крупным регионам Азии не оставит вас равнодушными.

Формат заведени

Джони Ву:

1. Приятное место, чтобы поесть

Умеренное освещение и ненавязчивая музыка помогают расслабить все органы чувств, кроме вкуса, концентрируют на наслаждении от приема пищи.

2. Можно пойти с друзьями, которые не углубляются в культуру Азии

О том, что этот ресторан связан с Азией, говорит только меню, стена со статуэтками Будды и экран, на котором крутят туристические видео с местной едой.

3. Вкусно и не дорого

Средний чек на одного гостя — 1250 рублей.

4. Бизнес-ланч на два блюда — 360 рублей, на три — 460 рублей.

Хокку:

1. Не комфортные посадочные места;

2. Нужны друзья, глубоко увлеченные культурой Азии

Музыка и детали в заведении локальные, для тех, кто любит аниме, дорамы и k-pop. Проигрываются треки знаменитых корейских исполнителей и клипы, а также саундтреки (опенинги) и кадры из аниме.

3. Вкусно, но цены чуть выше;

Средний чек на одного гостя — 1400 рублей.

4. Готовый сет на бизнес-ланч — 470 рублей, собрать свой — 490 рублей.

Схожести и различия

Схожего много: заказ всегда принимают официанты, есть витрины с азиатскими товарами — популярные газировки и снеки, которые можно взять с собой. Меню заведений между собой перекликается.

Если посмотреть подробнее, то и различия тоже есть. Интерьер в Джони Ву более спокойный, лаконичный и минималистичный. Оттенки используются природные, умеренной интенсивности и не раздражают глаз. Все посадочные места в основном с мягкими диванами и в максимальной доступности для официантов.

В Хокку интерьер более акцентный. Яркая барная стойка, красно-оранжевые детали, большое количество неоновой подсветки. Максимальное ощущение праздника. Посадочные места со стульями превышают те, что с диванами, и сидеть на них не очень комфортно. Расположение столов хоть и удобное для работников, но создает ощущение "выпроваживания".

Меню

Главный аккорд ресторана — меню. В заведении должно быть не только красиво и атмосферно, но и вкусно. Какая бы хорошая у вас не была компания и настроение, если повар подкачал — все было зря. Ведь еда формирует наше основное впечатление о месте, которое мы посетили.

Меню Джони Ву встречает нас закусками, что является классикой азиатских стран. Их приемы пищи сбалансированы за счет панчханов/изакая (грибы, кимчи, водоросли, дайкон), из которых они получают большое количество клетчатки и эти сеты служат сопровождением к горячему, помогая сгладить остроту или лучше раскрыть вкус блюда. Далее идут более привычные нам закуски: тартары, мидии, севиче. На развороте с салатами мы не увидим ничего необычного, все они нам знакомы. Горячие блюда напоминают смесь тайской и вьетнамской кухни. Так же есть роллы и десерты. Из интересного в меню присутствуют чисто азиатские блюда: булочки бао (Китай), гедза (Китай, Япония, Корея), спринг роллы (Вьетнам), моти (Япония).

Отдельно хочется поговорить о дизайне. Развороты выполнены в концепции заведения, минимальное содержание визуального шума. При детальном рассмотрении можно заметить фигурку Будды, веер и палочки. Оттенки природные — угольный и винный, не отвлекают от фотографий блюд, которые ярким пятном забирают все внимание на себя.

Меню Хокку встречает нас сезонными предложениями и фестивалями, только после этого нам открываются основные позиции. Начинаем мы гастрономическое путешествие с роллов, тут на вкус и цвет: классические роллы и суши, wow-роллы, роллы без риса, роллы без ролла — все, что хочешь. Далее закуски, традиционные и классические, салаты, супы, горячее. После мы знакомимся с новыми блюдами, гедза (мы про них уже знаем), вонтоны (Китай), вок (Япония и Китай), рамен (Япония). Десерты, моё почтение, выглядят как произведение искусства. Манго выполнен в закрытом виде и точно повторяет внешний вид фрукта, а кокос идет в разрезе и тоже как настоящий. Даже жалко кушать такую красоту. Еще, что очень неожиданно, есть детское меню.

Дизайн разворотов в китайском стиле, часто можно увидеть фонарики, волны, рыбок Кои и иероглифы. Они не сильно бросаются в глаза, но все же немного отвлекают от самого блюда. Цвета преимущественно земельные, видно каменные породы, из-за этого идет не большой разлад с яркой концепцией ресторана, но смотреться приятно и не навязчиво.

При общей схожести, меню считывается совершенно по-разному за счет визуального наполнения, деталей и ракурсов. Фотографии блюд увеличивают чувство голода, а не отвращают от себя. Наполнение тоже частично отличается за счет концепций.

Место расположения и аудитория

Локации у ресторанов максимально удобные и в зоне высокой проходимости. Джони Ву плавно примыкает к Станкозаводу, находится на первой линии оного, это дает ему множество преимуществ. Он в пешей доступности от Струковского парка и Самарского института культуры, а также мимо часто проходят туристические группы. Из перечисленного складывается аудитория: сотрудники Станкозавода, студенты, туристы и "гулены". Не дорогой бизнес-ланч актуален для наибольших групп из вышеперечисленных. Тусовщики и пешеходы могут насладиться всеми красками паназиатской кухни в основном меню.

Местоположение положение Хокку тоже выигрышное. Располагается рядом с двумя филиалами Самарского университета, Ботаническим садом и Загородным парком, двумя торговыми центрами и остановками. Выявить аудиторию не составит большого труда. Для сотрудников ТЦ Русь и ТЦ Мегасити, студентов — бизнес-ланч, а для тех, кто решил прогуляться, и любителей азиатской культуры — обширное основное меню со множеством предложений.

Итог

Рестораны во многом схожи. Начиная от местоположения и заканчивая меню. Но при этом они совершенно разные. Различия проявляются в концепции, формате аудитории, дизайне и ощущении. В Джони Ву хочется уединения, не важно с кем, будь то твое внутреннее "Я" или друзья. В Хокку же ты веселишься, шумишь и впитываешь яркие краски. Хорошо, что можно попробовать азиатскую кухню под свое настроение и жизненный ритм, узнать что-то новое и отправиться в путешествие по странам Азии, а Хокку и Джони Ву вам в этом с радостью помогут. Из этих частиц одного целого выросла популярность целой культуры.