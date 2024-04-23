В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Менять себя, менять мир

Успешный симбиоз, позволяющий с разных точек зрения объективно оценить актуальный уровень развития практик корпоративной социальной ответственности в регионе, состоит из представителей власти, коммерческих структур и НКО. В 2024 году за круглым столом по корпоративному волонтерству собрались, по традиции, все три заинтересованные стороны, чтобы вместе обсудить актуальные формы сотрудничества и определить наиболее успешные практики социального партнерства в Самарской области.

Открывая мероприятие, модератор круглого стола, председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан Анастасия Беленкова напомнила, что в этом году НСКВ отмечает юбилей.

"В 2024 г. Национальному совету по корпоративному волонтерству исполняется 10 лет. Для нас это значимая дата, повод для новых целей и свершений, — подчеркнула Анастасия Беленкова. — И на региональном, и на федеральном уровнях мы ведем большую работу, объединяя усилия бизнеса, госструктур и коммерческих организаций для продвижения целей корпоративного волонтерства (КВ, — прим. ред.). Мы реализовали множество программ и инициатив, а впереди — дальнейшее совершенствование. Надеемся, что с вашей помощью будем создавать новые тренды и направления".

Анастасия Беленкова отметила, что слоган Совета на 2024 год — "Меняемся сами, меняем мир" — полностью отражает поставленные цели, задачи и миссию НСКВ.

"Будем двигаться вперед в соответствии со слоганом вместе с вами", — поприветствовала она участников круглого стола.

Также во вступительном слове председатель региональных представительств НСКВ в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан подчеркнула, что география Совета ежегодно растет: в 2024 году его состав расширился до 35 регионов, включая новые — Тульскую и Воронежскую области. Совет объединяет свыше 300 активных участников, и эта внушительная цифра демонстрирует высокий интерес и вовлеченность бизнес-сообщества в деятельность Совета. Только за прошлый год НСКВ инициировал в России более 350 мероприятий, а участниками в акциях Совета от Самарской области стали 700+ волонтеров.

"Совет развивается, появляются новые методы, подходы, представительства. Уверена, в этом году цифра станет еще больше. Крайне важно, что НСКВ развивается не только с точки зрения географии, но и с точки зрения состава. Российским компаниям интересна тематика устойчивого развития и социальной ответственности, они готовы вносить вклад в добровольческое направление. Мы, в свою очередь, открыты для сотрудничества и будем рады принять новых членов Совета, в частности, в Самарской области", — подчеркнула Анастасия Беленкова.

Она обозначила три основных вектора, приоритетных как для Совета, так и для партнеров: социальное, экологическое и интеллектуальное волонтерство. Кроме того, были озвучены планы на ближайшую перспективу, связанные с экологическими активностями (День Волги и т. д.), акциями социальной направленности, ориентированными, в том числе на актуальную повестку (помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье и Самарской области) и другие общественно значимые мероприятия.

Социальная повестка

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, руководитель фракции "Единая Россия", депутат Самарской губдумы VII созыва, член комитета по законодательству, законности и правопорядку, член комитета по местному самоуправлению Марина Антимонова оценила роль корпоративного волонтерства в жизни социума как важную и необходимую.

"Корпоративное волонтерство — важная и нужная миссия. С одной стороны, это формирование коллектива вне производственных процессов, с другой — вариант помощи друг другу, поскольку результаты КВ могут распространяться не только на тех, кто вне, но и внутри коллектива", — поделилась она.

Кроме того, Марина Антимонова подчеркнула, что подобные круглые столы полезны для трехстороннего развития и сотрудничества.

"Любой диалог позволяет выслушать разные точки зрения, разобраться в понятиях, обменяться положением дел, опытом, услышать друг друга и оценить актуальную повестку, понять, кому нужна помощь. Думаю, это очень полезная практика, — прокомментировала первый зампредседателя Самарской губдумы. — Для меня, как для представителя органа законодательной власти, важно понимать, как может помочь законодательное регулирование в подобных вопросах. Власть открыта к партнерству и заинтересована в сотрудничестве и поддержке таких инициатив".

Также руководитель фракции "Единая Россия" отметила, что чаще всего КВ ярко заявляет о себе, когда общество сталкивается с определенными вызовами, региональными или глобальными проблемами.

Марина Антимонова поделилась кейсами, связанными с волонтерской миссией во время пандемии, стихийных бедствий. Один из примеров — активная помощь студентов-медиков, помогавших пожилым, заболевшим, бессменно дежурившим в коронавирусных центрах и помогавших действующим сотрудникам. Другой пример корпоративного волонтерства, по словам Марины Антимоновой, — помощь волонтеров госструктурам при тушении пожарищ в Борском районе в 2021 году.

Резюмируя, депутат губдумы подчеркнула, что объединение усилий госструктур и корпоративных волонтеров имеет высочайшую эффективность и пользу, и выразила готовность поддержать разными методами социально значимые инициативы, включая предоставление площадок для встреч, поддержку в получении грантов, организационные вопросы, связанные с проведением мероприятий, а также помочь с формулированием законодательных инициатив и изменений в законах.

Копилка добрых дел

Менеджер по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Health & Nutrition Татьяна Голуб рассказала о созданной в компании экосистеме проектов корпоративной социальной ответственности.

"Многие считают, что если люди работают на одном производстве, то сосредоточены исключительно на бизнес-задачах. Но это не так, — пояснила Татьяна Голуб. — В нашей компании уже более 10 лет существуют традиции корпоративного волонтерства".

Сама идея, по ее словам, пришла "снизу": люди стали делать добрые дела в регионах, где живут, а уже в 2015 году руководство компании решило объединить инициативы и запустило эстафету добрых дел. Впоследствии эстафета трансформировалась в волонтерское движение. А в прошлом году в Health & Nutrition придумали новый проект "Копилка добрых дел".

"За каждое доброе дело можно получить виртуальную монету. Они копятся, и в конце года мы обмениваем виртуальные деньги на рубли. Таким образом, в 2023 году нам удалось перечислить 200 тыс. рублей благотворительному фонду "Линия жизни", — поделилась Татьяна Голуб.

В этом году компания решила пойти по иному пути: распоряжаться деньгами будут не организаторы акции, а самые активные региональные команды. В компании культивируют дуальный подход, поэтому каждый проект — синергия бизнес-интересов и социальных потребностей.

Кроме того, Татьяна Голуб рассказала о концепции фудшеринговой "Программы добра", заключающейся в передаче продуктов с короткими сроками хранения малоимущим, а также поделилась результатами общественного опроса, согласно которому около 96% респондентов считают волонтерство неотъемлемой частью корпоративной культуры.

Экологическое волонтерство

Экологическое волонтерство традиционно считается одним из сильнейших в Самарской области. Среди наиболее активных компаний, которые участвуют во всевозможных эко акциях — ПАО "Т Плюс". В 2022 году в ПАО утвердили ESG-стратегию (стратегию устойчивого развития). Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты). Об этом рассказала представитель Самарского филиала "Т-Плюс" Ольга Воробьева.

Среди крупнейших мероприятий с участием волонтеров энергокомпании — высадка и восстановление (в том числе, в Тольятти) леса, восстановление популяции рыб в Волге, "День Волги" (эко акция по сбору мусора), акции для детей по экологическому просвещению, доставка продуктовых наборов пожилым и одиноким ветеранам энергосистемы, помощь семьям сотрудников — участников СВО, "Елка желаний", донорские акции, помощь пострадавшим от паводка в Оренбуржье и многое другое.

"Наш коллектив — это порядка 60 тыс. сотрудников по всей России, в 16 регионах. 10% коллектива работает в Самарской области. Наши предприятия представлены в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. Все сотрудники нашего коллектива — жители страны, региона. И естественно, мы не можем пройти мимо потребностей тех, кто слабее. Вносим вклад в улучшение среды и качества жизни тех, кто в этом нуждается", — резюмировала Ольга Воробьева.

Инклюзивные практики

Исполнительный директор Инклюзивного ресурсного центра Илья Ивочкин рассказал о развитии практик инклюзии в Самарской области и об успешных примерах сотрудничества с бизнесом. Он подчеркнул, некоммерческие организации могут помогать компаниям, которые придерживаются ценностей корпоративной социальной ответственности, ценностей устойчивого развития и готовы вкладывать ресурс в территории, на которых они работают.

"Если какая-либо коммерческая компания решит, что хочет улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в месте, где работает, мы готовы оказать им в этом полноценное содействие, подсказать, что людям нужно и актуально, как можно вести добровольческие практики в компании относительно людей с ОВЗ. Также мы готовы оказывать ресурсную поддержку. Несмотря на то что имеем статус НКО, мы обладаем обширным парком инвазивной техники и специализированного транспорта, — подчеркнул Илья Ивочкин. — Оказываем и информационную поддержку, поскольку люди с инвалидностью — аудитория специфическая и не всегда коммерческая компания знает, как узнать о потребностях этой аудитории".

Илья Ивочкин также отметил важность обоюдного сотрудничества: компании, заинтересованные в улучшении жизни людей с ограниченными возможностями, их социализацией, оказывают и финансовую, и пост-ресурсную поддержку. В качестве успешного кейса он рассказал о тесном партнерстве с Благотворительным фондом "Линлайн", организованным одноименной сетью клиник лазерной косметологии. Директор БФ Наталья Ливенцова систематически поддерживает социально ориентированные проекты. Визитная карточка региона — инклюзивные балы.

"Инклюзивные балы зародились на Самарской земле, — рассказала Наталья Ливенцова. — В этом году проекту исполняется 10 лет. Ближайшее мероприятие состоится 5 мая в ДК "Заря".

Балы проходят под девизом "Танцы для всех". Движение по приобщению к яркому и запоминающемуся досугу людей с повышенными потребностями за 10 лет распространило свое влияние на множество регионов России.

"Когда мы говорим про бал, имеем в виду не только танцы. Это сохранение культуры, укрепление ценностей, в том числе семейных. В подготовке балов участвуют разные люди — и с ОВЗ, и волонтеры, включая студентов колледжей и вузов. Все они достойны праздника. Активно включаются местные сообщества в небольших городах. Это очень важно — поддерживать культурные традиции там, где их сложно сохранить. Молодежь откликается, объединяется много людей, и это здорово".

По итогам работы круглого стола будет создана дорожная карта совместных мероприятий на 2024 год, учитывающая предложения, активности бизнес-структур и НКО. Кроме того, члены Совета рассмотрят возможность организации совместного мероприятия под эгидой НСКВ.