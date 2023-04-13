Корпоративные волонтеры Самары обсудили планы на 2023 год

Опора на запросы общества

И предприниматели, и население сегодня уверены, что корпоративным волонтерам необходимо реализовать прежде всего социальные программы, на втором по важности месте стоит экологическая повестка. Такие итоги опроса общественного мнения привела председатель региональных представительств Национального совета по корпоративному волонтерству в Самарской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и Республике Башкортостан Анастасия Беленкова.

Социологи утверждают, что за последние два-три года информированность россиян о корпоративном волонтерстве значительно выросла — почти в два раза. Основным мотивом для реализации программ корпоративного волонтерства опрошенные компании назвали "желание принести пользу обществу". При этом почти 30% жителей России в текущих условиях ждут от бизнеса бесплатных консультаций.

Эксперты также отмечают, что корпоративное волонтерство качественно меняется и становится драйвером развития широкого спектра деловых задач. Это, и построение партнерских отношений и сотрудничество в вопросах достижения целей устойчивого развития, экологии, социальной повестки.

"Важным событием в конце прошлого года стало обновление стратегии НСКВ. Партнерство, экспертиза, обмен опытом лежат в основе нашей работы, происходит объединение ресурсов ради достижения значимых позитивных изменений. Новые фокусы в нашей стратегии — развитие инструментов оценки эффективности программ корпоративного волонтерства, их вклада в развитие и устойчивость бизнеса, а также наращивание компетенций лидеров корпоративного волонтерства", — рассказала Анастасия Беленкова.

Она подчеркнула, что региональная инфраструктура НСКВ в минувшем году расширилась, и сейчас в России 32 представительства Совета.

Состав НСКВ в Самарской области продолжает расширяться: к Совету присоединился Сбер, тысячи сотрудников которого готовы пополнить ряды волонтеров и принести пользу обществу.

Приходить на помощь друг другу

Накопленный НСКВ опыт интересен коллегам по бизнесу, органам власти, некоммерческим организациям. "Совет действительно на сегодняшний день стал авторитетной площадкой, способствующей распространению лучшего опыта в сфере добровольчества, развитию коммуникаций между социально ответственным бизнесом, государством и обществом", — уверена Анастасия Беленкова.

Значимый вклад в построение эффективного диалога вносит самарский Ресурсный центр добровольчества (РЦД), предоставляя свои возможности для решения самых разных волонтерских задач. Об этом рассказал представитель РЦД Никита Анучин.

Ресурсный центр добровольчества Самарской области был открыт в 2019 году и сегодня объединяет более 15 тысяч волонтеров и 50 организаций. При его поддержке в губернии проведено уже более 260 мероприятий.

В последний год интерес к работе РЦД только возрастает, чему немало способствует новый формат работы — в рамках проекта "Лаборатория возможностей" молодые люди могут пройти обучение и получить востребованную специальность: медиа-волонтер, комьюнити-менеджер, фандрайзер, тренер НФО и другие.

Кроме того, в центре большое внимание уделяется созданию мотивационных материалов, популяризующих идеи корпоративного волонтерства среди населения. Создание и распространение видеороликов, плакатов, печатных публикаций — все это делается руками корпоративных добровольцев, которые заодно получают практические навыки монтажа, озвучивания или работы с текстом.

"Наша миссия проста и понятна: мы способствуем построению диалога для устойчивого развития. Для этого мы распространяем знания об успешных практиках кросс-секторного взаимодействия в регионах присутствия компаний. И очень хорошо, что существуют вот такие центры, где можно собраться в теплой, уютной обстановке и обсудить наши цели и задачи", — поблагодарила Анастасия Беленкова.

Инклюзивные практики — визитка губернии

Корпоративное волонтерство должно реагировать на общественные потребности сегодняшнего дня, уверена председатель НСКВ в Самарской области, отмечая, что регионе традиционно сильна инклюзивная волонтерская повестка. Одним из главных ее двигателей выступает самарский Инклюзивный центр волонтерства, о работе которого рассказал Илья Ивочкин.

Благодаря НСКВ центру удалось наладить тесное партнерство с Благотворительным фондом "Линлайн", организованным одноименной сетью клиник лазерной косметологии. Директор фонда Наталья Ливенцова регулярно оказывает поддержку социально ориентированным проектам. В частности — инклюзивным балам. Этот проект зародился и развивался в стенах Инклюзивного ресурсного центра до начала 2023 года.

Уже в новом году "Линлайн" оказал помощь, выделив средства на печать подарочной сувенирной продукции для добровольцев, которые проявили наибольшую активность во время обучения в рамках проекта "Самарский корпус инклюзивных волонтеров".

Обучение сотрудников организации или актива волонтерского центра основам сопровождения людей с самыми разными формами инвалидности на социокультурных мероприятиях — очень важное направление, уверен Илья Ивочкин. Ведь грамотно оказать поддержку человеку с нарушением слуха, зрения или ментальными нарушениями может далеко не каждый, к тому же волонтеров иногда надо учить "просто не бояться" людей с ОВЗ.

Кроме того, в инклюзивном центре готовы активно делиться не только своим опытом, но и техническими средствами реабилитации и инватехники: трости, костыли, коляски и многое другое. В распоряжении волонтеров есть даже коляски для бездорожья и специально оборудованный автомобиль. Словом, всегда готовы помочь, если кто-либо из состава Совета решит провести мероприятие или организовать проект, доступный для участия людей с ОВЗ.

"То, что в Самарской области так сильно развиты инклюзивные практики — это заслуга непосредственно Инклюзивного ресурсного центра, который достаточно интенсивно формирует повестку, — уверена Анастасия Беленкова. — Мы как партнеры стараемся эффективно привлекать компании, которые входят в Совет, и они активно включаются. Поэтому у нас сильная инклюзивная повестка, как и социальная повестка в целом".

Красота для всех

"Удивительное и трогательное событие", — поделилась своими впечатлениями от посещения инклюзивного бала Анастасия Беленкова. "Танцы для всех" — под таким девизом в Самарской области возникло движение по приобщению к прекрасному досугу людей с ОВЗ, и уже в десяти регионах подхватили это начинание, рассказала Наталья Ливенцова — руководитель социальных и благотворительных проектов Сети клиник "ЛИНЛАЙН" (БФ "Линия Добра "Линлайн").

Под ее руководством инклюзивные балы в Самаре проводит АНО "Лаборатория современной культуры". Яркие и запоминающиеся праздники проходят два раза в год в концертном зале клуба "Заря" в Самаре, а для тех, кто не готов надолго расставаться с танцами, с этого года там же начинает работать инклюзивная танцевальная студия — двери открыты для всех желающих, пригласила Наталья Ливенцова.

Беречь природу и хранить традиции

Второе традиционно сильное волонтерское направление в Самарской губернии — экологическое.

Один из постоянных участников экологических акций — ПАО "Т Плюс", в 2022 году в компании утверждена ESG-стратегия (Environmental, Social, and Corporate Governance, или "Устойчивое развитие"), в основе которой лежит решение экологических, социальных и управленческих задач для устойчивого развития регионов присутствия. Об этом рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций РАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Воробьева.

Среди крупнейших мероприятий с участием волонтеров энергокомпании — высадка леса, восстановление популяции рыб в Волге, доставка продуктовых наборов пожилым и одиноким ветеранам энергосистемы, а также помощь некоммерческим организациям в реализации иных социальных проектов.

Например, за последние пять лет энергетики высадили 75 тысяч сеянцев сосны на 19 гектарах леса в Самарской области. Ближайшей акцией "Т Плюс" в рамках корпоративного волонтерства станет уборка береговой зоны реки Волги в 12 городах страны, в том числе в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.