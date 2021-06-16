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Свинг-менеджер "Макдоналдс": Работа с людьми — самая сложная работа

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Свинг-менеджер "Макдоналдс" Кристина Белоскова — о том, какие ценные и полезные вещи ей дала работа в сети ресторанов мирового уровня.

Фото: ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

— Как ты попала в "Макдоналдс"?

Учась в колледже, я четко осознавала, что жить за родительский счет — история не про меня. Окончив 3-й курс специальности права и организации социального обеспечения, решительно настроилась на то, чтобы найти летнюю подработку. Это мой первый опыт работы и для меня было важно устроиться в дружелюбный коллектив, таких же студентов.

— Как устроен карьерный рост в компании?

Карьерная лестница в "Макдоналдс" намного длиннее, чем может показаться. Этот путь можно разбить на две условные части: до директора ресторана и после. До — вы работаете в самом ресторане. После уходите в главный офис или продолжаете работу с ресторанами, но уже в роли топ-менеджера и управляющего регионом.

Стоит отметить, что все зависит от человека. В стартовой позиции, — сотрудника бригады ресторана, я пробыла год, совмещая с 4-м курсом колледжа. Окончив его, появилось больше времени для работы, и директор взялся за моё развитие, — так у нас называется период, когда твои навыки и умения были замечены с перспективой повышения.

Следующие полгода проходила "клетчатой", будучи инструктором ресторана. На данной должности сотрудник обучает новых работников на позиции, необходимые для работы и закладывает ценности, которыми руководствуются в компании при обслуживании гостей.

Через полтора года работы, отметив старания и успехи в общении с персоналом и гостями, меня повысили до свинг-менеджера. Теперь в мои обязанности входят: контроль производства и качества, эффективное размещение сотрудников на позициях, решение конфликтных ситуаций.

— Что есть крутого в "Макдоналдс", что так привлекает работников?

Из крутых вещей — внутренняя программа быстрого роста сотрудников от стартовой позиции до ассистента: за год из вас делают суперменеджера. Попасть на эту программу можно, если вы настоящий карьерист: высшее образование, большой лидерский потенциал, крутая коммуникация.

В нашей компании много студентов. На мой взгляд, их привлекают отсутствие удержаний, стабильный заработок и гибкий график.

Также "Макдоналдс" ежегодно проводит множество акций, ориентированных на развитие личностных качеств работников: вебинары, "Стипендиальная программа", "День карьеры".

— За менеджером стоит важная задача, удержания имиджа компании. Что мешает в выполнении такой обязанности?

Наши сотрудники — ответственные, надежные ребята. Действительно, имидж компании важен, и мы делаем все, дабы он оставался положительным.

Трудность заключается в том, что опять-таки большинство работников — студенты. Кому-то пару поставили, у кого-то защита диплома на носу. Сессия — самое проблемное время из-за увеличивающегося количества невыходов на смены. Появляется нехватка работников и начинает страдать качество обслуживания.

В таких обстоятельствах появляются физический износ, стресс и демотивированность.

— Какие важные умения и навыки ты приобрела в ходе работы?

Работа с людьми — самая сложная работа. Столько и положительных, и отрицательных ситуаций случается всего за 8 часов твоей жизни в ресторане. После смены морально ощущаешь, как из тебя выжили все соки. Я приобрела много полезных навыков: устойчивость, лояльность, смелость.

— Планируешь развиваться дальше в "Макдоналдс"?

Несомненно, это удивительный опыт. Окончив колледж, ушла в так называемый Gap Year, решила передохнуть. Сейчас же, благодаря моей работе, поняла, в каком направлении собираюсь двигаться. В планах на следующий год поступать в университет на менеджмент и управление персоналом.

Карьеру в "Макдоналдс" делать можно и сложно. Если у вас есть амбиции — вы сможете получить максимум полезного из этой школы, главное — ваше желание.

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