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Андрей Кочетков: "Ситуация на внешних площадках не сулит российскому рынку ничего хорошего"

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Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции "Рынок и рубль: несмотря и вопреки". Несмотря на снижение цен на нефть, сильных движений по паре доллар/рубль до конца года в компании не ожидают.

Для российского бюджета текущее снижение цен на нефть не критично, поскольку он формируется из расходов, доходов и резервов. "В последние годы на формирование резервов направляются значительные суммы, которые многие бы хотели потратить на стимулирование экономики, но ситуация сегодня этому явно не способствует. Фактически правительство живет при ценах около $40 за баррель, а дополнительные доходы откладывает на "плохие" времена", — отметил Кочетков.

Несмотря на сильное снижение нефти, сильных движений по паре доллар/рубль до конца года в "Открытие Брокер" не ожидают: "России нужен стабильный рубль. К тому же российская валюта и так достаточно слаба. Дальнейшее ослабление рубля приведет к девальвации труда и падению реальных доходов населения, а с ними и реальной экономики. Таким образом, на конец года мы не ждем каких-либо больших потрясений. Прогнозируем, что курс будет колебаться в диапазоне +/- 1,5 рубля от текущего значения".

Схожая ситуация складывается и на американском рынке, который еще не закончил текущую фазу падения, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер": "В глобальном плане коррекция может продолжаться следующие два года. Естественно, что можно найти и потенциально интересные истории, которые сейчас принято считать "плохими". Инвесторы могут обратить внимание на отечественный рынок. На нем есть достаточно много бумаг, которые принесут и высокую доходность, и потенциальный рост капитализации".

По мнению Андрея Кочеткова, в ближайшие кварталы акции госбанков могут быть одной из самых интересных на рынке: "Главным риском для российских банков остается неопределенность по вопросу американских ограничений. Если этот риск будет снят, то рост на 10-20% по бумагам Сбербанка и "ВТБ" почти гарантирован".

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