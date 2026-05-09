16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Когда машина продает машину: в Авито Авто рассказали, как ИИ меняет автомобильные классифайды

Читали 17

Крупнейшие российские интернет-площадки перестраивают свою экономику с учетом искусственного интеллекта. ИИ проверяет номера, ищет царапины на фото и оценивает автомобили с точностью до нескольких тысяч рублей. О том, как нейросети трансформировали Авито Авто рассказал технический директор платформы Артур Щеглов.

Важно разделять: GenAI — это новая волна, а классические технологии — компьютерное зрение, машинное обучение, антифрод, рекомендации, поиск — все это на рынке присутствует давно.

Специализированные ML-модели, каждая из которых решает свою задачу, внедрены в Авито еще с 2014 года и сейчас они есть практически на всех этапах взаимодействия пользователя с площадкой.

Порядка 99% объявлений на платформе модерируется автоматически, и только небольшая часть попадает на ручную проверку. Ежедневно через эти проверки проходит порядка 25 млн объявлений.

Существуют алгоритмы определения рыночной цены автомобиля с пробегом, которые анализируют около 40 параметров машины и внешних факторов, включая состояние рынка, спрос и предложение, информацию о реальных сделках.

То же компьютерное зрение: можно натренировать модель на большом стоке фотографий с ржавчиной, царапинами, трещинами и прочими дефектами. Она учится это распознавать и потом может буквально на изображении показать: вот здесь дефект с вероятностью X, обрати внимание.

Поэтому GenAI скорее стал новым интерфейсом поверх существующего слоя базовых технологий. Генеративный ИИ в авто — это в первую очередь про смену интерфейса и логики выбора машины.

У частного покупателя обычно нет четкого понимания, какое именно авто он ищет — есть набор ограничений и предпочтений. И вот с помощью понятного пользователю языка генеративная модель помогает пройти этот путь.

Для этого на платформе есть Ави — GenAI-ассистент для частных пользователей. Его тестирование запустилось в конце прошлого года во всех вертикалях компании платформы, а в авто выделили отдельный сценарий под задачу выбора автомобиля.

Задача Ави — не просто показать объявления, а помочь с подбором. Параметры можно задать в свободной форме, например, написать: "нужна машина для семьи, бюджет такой-то" — и получить отобранные варианты из тысяч объявлений.

Покупатель все чаще ожидает, что платформа не просто покажет варианты, но и обеспечит высокий уровень безопасности на всех этапах поиска и выбора авто.

Например, изначально на платформе VIN при подаче объявления не был обязательным и нельзя было узнать историю авто. Когда он стал обязательным, начали появляться ситуации, когда в объявлении указывался VIN от другого автомобиля. Пользователь смотрит: о, история чистая, надо брать. Приезжает на осмотр и уже ничего не сверяет.

Поэтому сейчас модель сверяет номер, который видит на фотографии автомобиля, с VIN в объявлении — и если они не совпадают, то такое объявление в принципе не проходит модерацию.

Сервис "Автотека" также отвечает за прозрачность сделки — он собирает данные об истории авто и показывает пользователю полную картину по автомобилю с пробегом.

На платформе используется большая языковая модель для обработки текстовых описаний — например, расчетов ремонта, кузовных работ и других событий, которые поступают из разных источников, включая страховые компании и сервисные центры.

На основе этих данных система автоматически формирует коды повреждений, привязанные к одной из 16 частей автомобиля, и наносит их на интерактивную схему ДТП, тем самым переводя разрозненные данные в структурированную модель повреждений.

В результате пользователь видит визуализированную историю автомобиля — от аварий до последующих ремонтов.

Система, по сути, работает как "светофор". Зеленый — рекомендуется сразу выезжать на осмотр, хороший вариант. Желтый — серьезных ограничений нет, можно ехать смотреть, но стоит обратить внимание на отдельные характеристики или взять с собой профессионала. Красный — подсвечивает риски.

Если в сценариях для частных пользователей ИИ помогает снизить неопределенность при выборе автомобиля, то для дилеров в будущем он будет решать ту же задачу — только на уровне управления складом, ценой и продажами.

Первый сценарий связан с анализом звонков — аудит трафика. Звонки в колл-центр записываются, транскрибируются, обезличиваются и проверяются по чек-листу, а руководитель получает готовый отчет без прослушивания записей.

Второе решение связано как раз с обработкой лидов. Порядка 30% лидов теряются в момент первого звонка. Инструмент "горячие лиды" позволяет с высокой точностью определить, насколько человек действительно был готов к покупке и что ему можно предложить еще. 

"Мы стараемся идти не от технологии ради технологии, а от конкретной боли клиентов. В этом смысле генеративный ИИ — это не отдельный продукт на витрине, а следующий слой над существующей инфраструктурой. И дальше, скорее всего, рынок будет двигаться так: не одна универсальная модель "на все случаи жизни", а много специализированных сценариев, поверх которых появляется более удобный интерфейс", — заключает Артур Щеглов.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 мая 2026
Когда машина продает машину: в Авито Авто рассказали, как ИИ меняет автомобильные классифайды

В России и мире

Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

"Ростелеком" провел бизнес-завтрак по теме цифровизации сферы гостеприимства. Мероприятие посетили владельцы отелей, ресторанов и представители органов власти. Участники обсудили подготовку к летнему туристическому сезону и познакомились с преимуществами сервисов "Цифровой отель" и "Рестомания" от "Ростелекома". Эксперты компании рассказали, как эти решения помогут автоматизировать рутинные процессы, увеличить прибыль и оптимизировать расходы.

ПСБ и СГЭУ подписали соглашение о сотрудничестве и открыли учебное пространство для студентов

ПСБ и Самарский государственный экономический университет (СГЭУ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на повышение качества образовательного процесса и формирование кадрового резерва для банковской отрасли. Документ подписали региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий и исполняющий обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина.

Культура и стиль

Данила Козловский и Полина Гухман выйдут на корт 30 апреля: Wink объявил дату премьеры "Первой ракетки"

Премьера восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+) состоится 30 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главную роль в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман. Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие. Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

"Цербер" остановит биологическое оружие: на Wink выходит вторая новелла военного детектива "СМЕРШ 4"

В продолжении долгожданного военного детектива "СМЕРШ 4" контразведчики должны пресечь планы фашистов применить биологическое оружие, чтобы остановить наступление советских войск. 16 апреля в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) состоится премьера четырехсерийной новеллы <a href="https://wink.ru/seasons/smersh-4-sezon-2-year-2026" target="_blank">"Операция "Цербер"</a> (16+). Проект пополнит линейку Wink Originals, а телевизионная премьера сериала запланирована на канале "РЕН ТВ".

Люди

Сергей Пальмов: "В будущем голосовые системы станут умнее"

Включить музыку, найти необходимую информацию в интернете, заказать товар или услугу, прослушать новости — это далеко не полный список того, что можно сделать с помощью голосовых помощников, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Их работу обеспечивает голосовой пользовательский интерфейс. Об особенностях его создания и функционирования "Цифра" поговорила с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационных систем и технологий ПГУТИ Сергеем Пальмовым.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она