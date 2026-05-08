Автопутешественники готовы преодолевать 1,5 тыс. км за раз, но часто попадают в ДТП, особенно в Сибири и Москве — аналитика ВСК и ГК АвтоСпецЦентр

Россияне все чаще путешествуют на авто — таковы результаты опроса, проведенного ГК АвтоСпецЦентр. Чаще всего автовладельцы планируют маршрут средней дальности — не более 1-1,5 тыс. км. В то же время дальние поездки сопряжены с рядом рисков. По данным Страхового Дома ВСК, около 3% дорожных аварий фиксируется именно во время автопутешествий. Кроме того, результатом поездок на дальние расстояния могут стать повреждения стекол, кузова и прочие неисправности.

По данным Страхового Дома ВСК, около 3% ДТП по ОСАГО происходит во время автопутешествий. Причем на мужчин приходится 86% страховых событий.

Самые "опасные" для автопутешественников регионы страны –Москва и Московская область (22%), Новосибирская область (13%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6%), Омская область (4%), Ростовская область, Краснодарский край и Башкортостан (по 3%). Среди популярных туристических направлений самые безопасные — трассы Северного Кавказа (на все регионы СКФО, включая Карачаево-Черкессию, Северную Осетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чечню и т. д. приходится не более 1,8% страховых событий по ОСАГО), а также Татарстана и Нижегородской области (по 1,5%), Волгоградской области (1,1%), Алтая (0,5%), Ярославской области (0,4%) и Карелии (0,05%). Весной наибольшее число страховых событий по ОСАГО фиксируется в апреле (1,9% от общего количества страховых событий в течение года) и мае (1,3%). В целом же самое опасное время года для автотуристов — осень (57% страховых событий происходит в октябре, 18% — в сентябре, 7% — в ноябре).

Интересно, что готовность автомобилистов к дальним маршрутам, по данным ГК АвтоСпецЦентр, сильно различается. Почти 50% российских автовладельцев считает комфортной дистанцию до 1000-1500 тыс. км. 25% респондентов готовы преодолевать от 2000 до 3000 тыс. км за одну поездку, а 10% — длиной более 3000 тыс. километров. В ГК АвтоСпецЦентр советуют до поездки провести тщательную диагностику авто. Прежде всего стоит проверить технические жидкости. Причем, проверки масла недостаточно. Стоит обратить внимание на приводные ремни в подкапотном пространстве. Тормозная система также требует пристального внимания: нужно оценить не только износ колодок, но и отсутствие подтеков тормозной жидкости. Ходовая часть заслуживает отдельной диагностики на предмет люфтов и износа сайлентблоков — даже небольшой стук может превратиться в серьезную проблему за сотни километров от дома. Особое внимание необходимо уделять системе охлаждения: перегрев двигателя остается одной из самых частых причин вынужденных остановок. Также перед выездом на трассу необходимо загрузить офлайн-карты всех регионов, через которые пролегает маршрут, и попробовать проложить путь без доступа к сети, так как зоны неуверенного интернет-сигнала встречаются даже на федеральных трассах.

По данным автодилера, самые частые проблемы во время автопутешествий связаны с перегревом двигателя (53%), отказами тормозной системы (18%) и повреждениями стекол (11%). Нередко неприятности доставляет и аккумулятор (8%). Поэтому перед выездом на трассу стоит проверить уровень его заряда и при необходимости подстраховаться переносным пусковым устройством. В список частых неполадок также вошли проблемы с системой охлаждения (6%) и износ элементов подвески (4%).

Защита лобового стекла от камней, вылетающих из-под колес фур, — задача, которая отчасти решается манерой вождения. Самый надежный способ избежать подобных происшествий — соблюдать безопасную дистанцию и не "прижиматься" к грузовым авто, особенно на гравийных дорогах. Существуют и специальные бронирующие пленки для стекол, однако у них есть недостаток: они со временем мутнеют и теряют прозрачность от работы дворников*. Кузов автомобиля тоже страдает от дорожного щебня. Лакокрасочное покрытие в области порогов и нижней части дверей получает микроудары от мелких камней, которые поднимают колеса на трассе. Решить проблему помогают брызговики — они существенно снижают количество летящего из-под колес гравия и песка, защищая кузов от сколов.

В Страховом Доме ВСК на основе статистики происшествий по ОСАГО посчитали, какие авто чаще других попадают в ДТП при загородных поездках. В антирейтинг вошли: Toyota (15%), LADA (8%), Kia, Hyundai (по 6,8%), Nissan (7%), Volkswagen (4,6%) и Honda (4,8%).

В ГК АвтоСпецЦентр рекомендуют на случай ДТП и поломок взять в дорогу расширенный набор инструментов. Помимо домкрата и баллонного ключа, на трассе могут пригодиться плоскогубцы, набор отверток и изолента — эти предметы позволяют устранить множество неисправностей прямо на обочине. Опытные путешественники всегда возят с собой провода для прикуривания и буксировочный трос, причем последний лучше выбирать с расчетом на реальную массу автомобиля. Не лишним будет иметь в багажнике небольшую канистру с моторным маслом и антифризом — их расход в длительной поездке с высокой нагрузкой может оказаться больше обычного. Компрессор для подкачки шин и рабочие перчатки тоже должны быть под рукой**.

"После возвращения из дальней поездки диагностику авто проводить так же важно, как и перед ней. Многие поломки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время. В первую очередь следует проверить тормозную систему: перегревы на горных серпантинах или просто интенсивное торможение на трассе могут ускорить износ колодок и дисков. Ходовая часть после тысяч километров плохих дорог требует осмотра на предмет люфтов и повреждений пыльников. Обязательно осмотрите радиатор: его соты часто забиваются насекомыми и тополиным пухом, что может привести к перегреву двигателя в городских пробках. Также стоит внимательно проверить лакокрасочное покрытие: свежие сколы от гравия лучше закрасить сразу, чтобы осенью влага не спровоцировала появление ржавчины", — добавили в ГК АвтоСпецЦентр***.

