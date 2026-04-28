16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

ВСК вошла в тройку лидеров страховщиков по цифровой зрелости по версии SDI 360

Читали 19

Страховой Дом ВСК второй год подряд занимает 3-е место в рейтинге "Цифровая зрелость страховых компаний" агентства цифрового аудита SDI360, набрав 280 баллов из возможных 360.

Рейтинг составлялся агентством цифрового аудита SDI360 по итогам 2025 года совместно с пятью компаниями-партнерами, включая финансовый маркетплейс Сравни, систему управления репутацией СКАН-Интерфакс, на основе результатов оценки 20 крупнейших российских страховщиков. Анализ проводился в разрезе трех ключевых блоков: "представленность в цифровом пространстве", "продвижение и коммуникации" и "онлайн продажи".

По мнению экспертов SDI360, Страховой Дом ВСК занял второе место по качеству продвижения и коммуникаций с пользователями, улучшив показатели прошлого рейтинга (4-е место в 2024 году). В этом разделе оценивались трафик сайта страховщика, видимость и заметность компании в цифровых каналах и поисковой выдаче, эффективность SEO, репутация компании в СМИ, на рекомендательных сервисах и магазинах приложений, а также качество интеллектуальных возможностей чат-бота.

Также ВСК заняла 3-ю позицию по представленности в цифровом пространстве — эксперты высоко оценили удобство и функциональность сайта страховщика, частоту обновления мобильного приложения, присутствие в социальных сетях, включая видеоплатформы, качество контента и вовлеченность пользователей, эффективность контент-маркетинга.

При оценке качества онлайн продаж эксперты обращали внимание на продуктовую линейку, представленную на b2b-площадках, качество и простату навигации лендингов отдельных продуктов, технологичность онлайн-анкет, количество способов оплаты, обеспечение прозрачности обработки персональных данных. По данному параметру ВСК также вошла в ТОП-5 лучших игроков рынка по мнению жюри конкурса.

Страховой Дом ВСК последовательно развивает digital продукты и сервисы. Так, в 2026 году компания разработала онлайн-сервис для досудебного урегулирования суброгационных и регрессных требований, запустила полис по киберстрахованию для сайтов компаний совместно с Руцентр. Ранее сайт Страхового Дома ВСК был признан лучшим в отрасли по мнению жюри XXIII Национальной премии в области разработки и веб-дизайна "Золотой сайт — 2026".

"Цифровая трансформация всегда была одним из приоритетных направлений развития нашей компании. Мы применяем собственные разработки, готовые продукты от вендоров, чтобы повысить эффективность внутреннего взаимодействия и коммуникаций с клиентами в различных направлениях бизнеса ВСК — автостраховании, личных видах и пр. Мы ценим такую высокую оценку нашей работы со стороны экспертного сообщества. В будущем мы планируем продолжить совершенствовать свои цифровые сервисы — digital среда не стоит на месте, поэтому наша цель не просто следовать трендам финтеха, а самим их формировать", — отметил руководитель центра дистанционного сервиса Страхового Дома ВСК Артем Ярославов.

Версия для печати

Новости

Назад. 28 апреля 2026
В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она