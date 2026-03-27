"Самара" на своей площадке уступила "Локомотиву-Кубань" — 63:104

27.03.2026 10:00

В среду, 25 марта, на стадионе им. Владимира Высоцкого в Самаре состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между баскетбольной "Самарой" и "Локомотив-Кубанью". Хозяева площадки с разгромным счетом 63:104 (20:30, 15:28, 13:25, 15:21) уступили гостям из Краснодара.

"Самара" подошла к матчу с серьезными кадровыми потерями. И начала встречу не лучшим образом: 2:11 после четырех сыгранных минут. Две подряд трехи от Михаила Кулагина были восторженно встречены болельщиками, но южан ничуть не смутили: они уверенно охраняли добытое на старте преимущество. Не помогли и две трехи в концовке первого периода от Дмитрия Чебуркина: 20:30 по итогам десятиминутки.

Вторую наша команда начала куда увереннее. Не прошло и двух минут — Данила Походяев подытожил мини-рывок, позволивший сократить отставание до одного попадания: 27:30. Впрочем, гости быстро вернули себе инициативу и восстановили двузначное преимущество. Самарцы было встрепенулись, дважды до цели добрался Дмитрий Чебуркин, но пропустили мощный удар: краснодарцы выиграли полутораминутный отрезок со счетом 10:0, за две минуты до большого перерыва оторвавшись уже на 17 очков (32:49). А к перерыву разница выросла еще больше: 35:58.

В перерыве в "Самаре", видимо, что-то сломалось: пять минут в третьей четверти наша команда не могла набрать ни очка. К моменту, когда до цели добрался, наконец, Михаил Кулагин, отставание стало двукратным: 35:71. Две трехи от Михаила Кулагина и Данилы Походяева на ходе матча никак не сказались, хотя и помогли остановить падение. Хотя и красоту самарцы нет-нет, а выдавали: восторг у болельщиков вызвал эффектный парашют "Кузнецов-Косяков".

48:83 перед заключительной четвертью оптимизма, конечно, не прибавляли. К чести хозяев, они продолжали бороться. Напомнили о себе самарские снайперы: издали отметились Дмитрий Чебуркин, Михаил Кулагин и Артем Чеваренков. Но остановить "Локо", рвавшийся к "сотне", наша команда не сумела.

Главный тренер "Самары" Владислав Коновалов прокомментировал итоги матча: "О чем я говорю игрокам на протяжении всех этих месяцев: они должны получать удовольствие от сезона, от игры. А они перегорают. У нас есть два-три лидера, которые тянут команду на себе, но им тяжело: мы же видим, как плотно с ними играют. В этих ситуациях они создают ситуации для простых бросков другим игрокам, но те их не реализовывают. Понятно, это их нервирует. Перед матчем мы потеряли Диму Халдеева, надеемся, к "Зениту" он восстановится. В этом сезоне мы больше не увидим на площадке Никиту Михайловского. Потеря одного — для нас это проблема, а потеря двух игроков — уже катастрофа".