Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Кольцевую развязку на Южном шоссе - Уральской разрежут

Появились подробности планов по реконструкции развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской в Самаре. При условии выделения финансирования работы могут провести уже в 2026–2027 годах.

Жители просят власти модернизировать кольцо уже не один год из-за пробок и активной жилой застройки  районе. Изначально минтранс планировал там построить многоуровневую развязку. Но из-за дороговизны чиновники так и не подступились к проекту.

На заседании круглого стола по развитию транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта, стало известно, что подход к реконструкции развязки решили изменить. По словам заместителя министра транспорта Евгения Паймулина, теперь тем планируется сделать разворотные петли.

В распоряжении Волга Ньюс оказались информационные материалы, где обозначены подробности будущей реконструкции. В них указано, что кольцевое пересечение Южного шоссе и улицы Уральской предлагается сделать разрезным (как у Центрального автовокзала на Московском шоссе — ул. Авроры) с разрешенными правоповоротными съездами. Разворотные петли планируется разнести в стороны от кольца для обеспечения возможности проезда машин прямо, поворота налево или разворота.

Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Предполагается, что 230 млн рублей выделит минтранс, 270 млн — городская администрация. 

Отметим, что в районе развязки сейчас строят несколько новых микрорайонов. 

27 марта 2026
Бывшему замначальника управления Росгвардии Дмитрию Сазонову отменили УДО
"Самара" на своей площадке уступила "Локомотиву-Кубань" — 63:104

"Северсталь Сеть" совершенствует условия работы на складах для клиентов и перевозчиков

Компания "Северсталь Сеть", созданная в результате объединения "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП", последовательно улучшает систему сервисов для клиентов малого и среднего бизнеса. В рамках интеграции совершенствуются решения в области логистики и складского обслуживания. Один из ключевых блоков этой работы — качество организации складского сервиса и условий для водителей клиентов и транспортных компаний на площадках <a href="https://severstal.com/rus/clients/sd/?utm_source=pr&utm_campaign=set&utm_content=delivery" target="_blank">"Северсталь Сети"</a>.

Блогеры и историки сыграли в "Мир танков" в шоу-матч "Ростелекома"

Шоу-матч в рамках киберспортивного турнира по игре "Мир танков" "Диктант Победы" прошел в Московском кластере видеоигр и анимации. Организаторами мероприятия выступили "Ростелеком", Российское военно-историческое общество, студия "Леста", Агентство креативных индустрий Москвы и фонд "Сколково".

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

