27.03.2026 15:00

Появились подробности планов по реконструкции развязки на пересечении Южного шоссе и улицы Уральской в Самаре. При условии выделения финансирования работы могут провести уже в 2026–2027 годах.

Жители просят власти модернизировать кольцо уже не один год из-за пробок и активной жилой застройки районе. Изначально минтранс планировал там построить многоуровневую развязку. Но из-за дороговизны чиновники так и не подступились к проекту.

На заседании круглого стола по развитию транспортной инфраструктуры, который прошел в губдуме 26 марта, стало известно, что подход к реконструкции развязки решили изменить. По словам заместителя министра транспорта Евгения Паймулина, теперь тем планируется сделать разворотные петли.

В распоряжении Волга Ньюс оказались информационные материалы, где обозначены подробности будущей реконструкции. В них указано, что кольцевое пересечение Южного шоссе и улицы Уральской предлагается сделать разрезным (как у Центрального автовокзала на Московском шоссе — ул. Авроры) с разрешенными правоповоротными съездами. Разворотные петли планируется разнести в стороны от кольца для обеспечения возможности проезда машин прямо, поворота налево или разворота.

Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 500 млн рублей. Предполагается, что 230 млн рублей выделит минтранс, 270 млн — городская администрация.

Отметим, что в районе развязки сейчас строят несколько новых микрорайонов.