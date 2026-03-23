16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

"Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом

Читали 8

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч "Локомотив" — "Акрон". Итогом встречи 22-го тура Мир РПЛ стало разгромное поражение волжан — 1:5

Игра началась в хорошем темпе, с высокими скоростями. Первый перспективный подход получился у "Локомотива". Сначала Пруцев простреливал с близкого расстояния — угловой. Подача Батракова с корнера нашла голову Монтеса. Сесар пробил под перекладину — Тереховский вытащил.

На 7 минуте Фассон сделал передачу с линии штрафной в правую ее часть, откуда центральный защитник Монтес с левой в одно касание закрутил мяч в дальнюю "девятку". 1:0. 

На 13-й минуте Пестряков оказался с мячом на правом фланге атаки. Ложным движением футболист освободился от опеки Руденко, сделал подачу в штрафную. Аревало выпрыгнул и точно отправил мяч в сетку. Это был первый удар "Акрона" в матче — 1:1.

 На 23 минуте Фассон вырезал пас с левого фланга на Воробьева, тот грудью скинул Руденко. Александр покатил в дальний нижний угол — 2:1.

Спустя 3 минуты Батраков выцарапал мяч в центре поля, отдал на Зелимхана. Тот классическим образом подработал для удара под левую и закрутил в дальний угол — 3:1. 

На 28 минуте Воробьев получил пас от Карпукаса перед чужой штрафной, технично освободился от опеки и с левой завершил атаку точным ударом — 4:1.

После этого темп игры постепенно снизился. Но на 39 минуте Батраков забивает гол — 5:1. 

На исходе часа игры тольяттинцы организовали контратаку. Дзюба выкатил под удар Болдыреву, но вратарь "Локомотива" уверенно справился.

На 70-й минуте Эшковал сбил Руденко, который после скидки Комличенко несся к воротам — прямая красная карточка. Комличенко взялся исполнять стандарт и пробил в нижний угол ворот, но мяч не был засчитан: Сильянов случайно наступил на ногу соперника. 

Коллективы доиграли матч без явных голевых моментов.

"Акрон" с 22 очками располагается на 11-й строчке. В 23 туре, который пройдет 4 апреля, тольяттинцы встретятся с ЦСКА. 

Версия для печати

Новости

Назад. 23 марта 2026
В России и мире

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

В феврале "Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селе Неприк Борского района Самарской области, заменив медную инфраструктуру связи на оптическую. Специалисты компании проложили 5,7 км кабеля и подключили населенный пункт к сети передачи данных. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили 240 жителей.

Культура и стиль

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

Люди

Кошелек

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она