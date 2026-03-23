Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области политика наказали за фейки об СВО

Кировский районный суд Самары вынес решение по административному делу представителя "Демократической партии России" Григория Еремеева. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

"На пленарном заседании Самарской губернской думы, с участием 44 депутатов, во время проведения трансляции на официальном сайте регионального парламента и социальной сети "ВКонтакте", в ходе выступления с докладом он распространил заведомо недостоверную общественно-значимую информацию под видом достоверных сообщений, создав угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности", — рассказали в пресс-службе судов.

В итоге мужчине назначили штраф в 30 тыс. рублей. Согласно картотеке суда, решение вынесено по делу Григория Еремеева по ч.9 статьи 13.15 КоАП.

На упомянутом заседании думы, где в том числе присутствовал журналист Волга Ньюс, Еремеев требовал от депутатов "признать вину за провал СВО" и т. д. После его выступления зампредседателя губдумы Екатерина Кузьмичева предложила обратиться в следственные органы. Депутаты ее инициативу единогласно поддержали.

Известно, что в 2024 г. Еремеев пытался зарегистрироваться на выборы губернатора Самарской области, но не смог собрать нужное количество подписей.

Платформа "Сфера" представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ
В Самарской области политика наказали за фейки об СВО
"Акрон" проиграл "Локомотиву" с хоккейным счетом
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином"

"Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк

В феврале "Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селе Неприк Борского района Самарской области, заменив медную инфраструктуру связи на оптическую. Специалисты компании проложили 5,7 км кабеля и подключили населенный пункт к сети передачи данных. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили 240 жителей.

"Первая ракетка" начинает игру на вылет: завершены съемки первого российского сериала о теннисе для Wink

Окончены съемки спортивного драматического сериала <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+, рабочее название — "Игра на вылет") с Данилой Козловским и Полиной Гухман в главных ролях. Также в сериале снимались Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

На Авито появятся вещи Бурака Озчивита с московской премьеры

С 6 марта на Авито доступны дропы вещей популярного турецкого актера Бурака Озчивита, которые ранее для кинозвезды подобрала Ксения Собчак тоже на Авито. В них Бурак Озчивит выходил на московскую премьеру моноспектакля, а также участвовал в пресс-конференции. Все вырученные средства с продажи вещей будут направлены в благотворительную зоозащитную организацию "Верность", которая уже более девяти лет помогает лечить и спасать животных.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

