В ВСК стартовал "Год удачи"

Страховой Дом ВСК запускает юбилейную серию конкурсов и акций с ценными призами для страховых агентов и сотрудников компании.

В честь своего 35-летия, которое ВСК отметит в феврале следующего года, компания запускает серию конкурсов и акций для агентов и сотрудников. Флагманским проектом станет годовая мотивационная акция "Год удачи", которая дает возможность получить ценные призы всем сотрудникам и страховым агентам вне зависимости от стажа работы в компании.

В течение года участники будут соревноваться в продажах. Для обеспечения равных условий все они разделены на категории, а все виды страхования распределены по "продуктовым сезонам". Продуктовому фокусу каждого сезона уделено особое внимание. Такой подход позволяет не только поддерживать высокий уровень вовлечённости, но и усиливать продажи приоритетных направлений, формируя устойчивый рост бизнеса на протяжении всего года.

За продажи полисов в каждом сезоне участники получают баллы, которые конвертируются в билеты. Каждый билет — это шанс стать победителем по итогам сезона и получить пропуск в суперфинал. Победители будут определяться по результатам "продуктовых сезонов", а накопленные билеты обеспечат участие в грандиозном суперфинале.

Компания подготовила многоуровневую систему наград. Среди массовых призов, которые будут отправлены победителям по итогам каждого сезона — чемоданы, айфоны и техника, подарочные карты и эксклюзивный брендированный мерч.

В числе суперпризов по итогам года — путешествие в страну/город мечты, ужин со знаменитостью и обед с акционером компании.

Итоги мотивационной акции "Год удачи" будут подведены в январе 2027 года. Все суперфиналисты будут приглашены в Москву, награждение пройдет в рамках юбилейного празднования дня рождения компании.

"Для нас "Год удачи" — это прежде всего история про людей. Про тех, кто ежедневно делает результат, привлекает клиентов, сохраняет их доверие и своим трудом двигает бизнес вперед.

В юбилейный для компании год нам особенно важно подчеркнуть: вклад каждого заметен и по-настоящему ценится.

"Год удачи" — это не просто мотивационная акция. Это возможность проявить себя, усилить свои позиции и стать частью большого результата всей компании", — отметила Елена Набатчикова, заместитель генерального директора по розничному страхованию Страхового Дома ВСК.

Мотивационная акция "Год удачи" — это лишь первый проект из целой серии соревнований, которые ВСК запустит в честь своего 35-летия. В ближайшее время стартуют новые конкурсы и акции, все они будут разной продолжительности и продлятся вплоть до юбилейной даты, т. е. до февраля 2026 года.

Проведение масштабных мотивационных программ — добрая традиция ВСК. Так, в 2024 году компания успешно реализовала конкурс для страховых агентов "Звезда удачи", по итогам которого семь его победителей — шесть страховых агентов и один агент-куратор — получили в награду новые автомобили Haval Jolion.

13 марта 2026
