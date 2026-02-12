Следствие: ЧП с загоревшимся авто на АЗС было попыткой убийства

"По версии следствия, 11 февраля около 7 часов фигурант, находясь на автозаправочной станции, расположенной в Красноглинском районе Самары, и имея умысел на умышленное причинение смерти другому человеку, поджег автомобиль, после чего врезался в заправочную колонку, рядом с которой находились 27-летний водитель другого автомобиля и работники автозаправочной станции. В результате указанных действий водитель автомобиля получил телесные повреждения. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - заявляют в региональном СУ СК РФ.
Противоправные действия подозреваемого пресечены сотрудниками АЗС, которые смогли потушить горящий автомобиль и заправочную колонку.
Фигурант задержан. Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.