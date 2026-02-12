Минприроды региона требует вернуть в ЕГРН записи о Самарском лесничестве

12.02.2026 10:11 Читали 37

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области требует восстановить в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и Государственном лесном реестре записи об участках Самарского лесничества. Таким образом ведомство добивается исполнения ранее принятого решения суда о возвращении земель лесничества в федеральную собственность.

Напомним, 26 декабря 2025 г. Арбитражный суд Поволжского округа удовлетворил кассационные жалобы заместителя Генерального прокурора РФ и Федерального агентства лесного хозяйства по делу о городских лесах Самары. Суд пришел к выводу о противоправном изъятии лесного фонда из федеральной собственности, которое в марте 2009 г. было закреплено решением 11-й арбитражного апелляционного суда.

Разбирательство длится с 2008 года. Тогда департамент лесного хозяйства Самарской области занимался оформлением Самарского лесничества площадью 8118 гектаров. Эти территории должны были стать федеральной собственностью. Однако министерство имущественных отношений региона оспорило решение о включении участков в лесной фонд. Областной арбитраж в декабре 2008 г. в удовлетворении иска минимуществу отказал, но 11-й арбитражный апелляционный суд это решение отменил и иск удовлетворил.

Новый поворот в деле случился уже в 2024 г., когда оспорить вывод лесов решила Генеральная прокуратура. Ведомству удалось через Верховный Суд восстановить сроки на обжалование решения апелляционной инстанции, а затем и добиться нужного решения в кассации.

В иске Генпрокуратуры, копии некоторых страниц которого публиковал Александр Хинштейн (в то время депутат Госдумы), указывалось, что для захвата земли чиновники задействовали связи с бывшим председателем указанного суда Александром Ефановым, который обеспечил принятие решения о выводе лесного фонда из федеральной собственности. После вынесения судебного акта семье Ефанова были переданы занятые лесом наделы площадью свыше 42 гектаров.

По оценке Генпрокуратуры, согласованные действия региональных и местных властей с использованием судебных механизмов повлекли уничтожение значительной части лесного массива, неправомерное выбытие из федеральной в частную собственность более 1 тыс. га лесных участков, в том числе для целей строительства.

Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков пояснял Волга Ньюс, что на большей части спорной территории лесные массивы сохранены. "При этом на части, незаконно (без согласования с Рослесхозом) включенной в границы Самары, территории из состава земель лесного фонда расположены объекты недвижимости, не связанные напрямую с ведением лесного хозяйства. Законность возведения таких объектов, вероятно, придется оценивать в судебном порядке с изучением всех обстоятельств", - отмечал Спиренков.

13 января минприроды региона подало в арбитражный суд заявление о повороте исполнения постановления 11-го арбитражного апелляционного суда от марта 2009 года. Заявление рассматривалось во вторник, 10 февраля. На заседании представитель министерства объяснил, что после решения суда в 2009 г. сведения об участках, входивших в лесничество, были погашены и в ЕГРН, и в Лесном реестре. Восстановить их можно только по решению суда.

Требования минприроды поддержали представители Генпрокуратуры и администрации Самары. Рослесхоз также предоставил отзыв, и в нем заявление министерства названо законным и обоснованным. Однако суд пока не вынес решения - из-за того, что не удалось выяснить позиции теруправления Росимущества и регионального управления Росреестра, заседание было перенесено на 26 февраля.