Страховой Дом ВСК подтвердил оценку "Знак качества" на уровне А1 — высший уровень качества услуг

12.02.2026 15:58 Читали 59

Аналитический центр "БизнесДром" актуализировал оценку "Знак качества" Страхового Дома ВСК, подтвердив её на уровне А1.

Клиентский сервис Страхового Дома ВСК соответствует наивысшим стандартам качества. Существенное положительное влияние на итоговую оценку оказали высокая финансовая устойчивость компании, качественный уровень консультаций, прочные позиции на страховом рынке, а также эффективное урегулирование страховых случаев. Высокий уровень сервиса клиентов подтверждается низкой долей жалоб и обращений как в адрес регулятора, так и к финансовому уполномоченному, а также высокими оценками клиентов по качеству урегулирования. В 2025 году компания подтвердила кредитные рейтинги от Эксперт РА на уровне ruАА, АКРА на уровне АА (RU), а также агентство АКРА повысило рейтинг по международной шкале до уровня BBB, прогноз "Стабильный".

Компания стабильно входит в пятерку крупнейших страховщиков по объёму собранных страховых премий на рынке Non-life. По итогам 9 месяцев 2025 года Страховой Дом ВСК занял 4-е место по сборам в сегменте автострахования (автокаско и ОСАГО), в сегментах имущественного страхования граждан и юридических лиц, а также в медицинском корпоративном страховании (ДМС ЮЛ). Компания располагает развитой филиальной сетью — более 500 офисов, представленных во всех регионах страны. На официальном сайте доступна подробная информация по каждому офису, включая адреса, контактные телефоны, режим работы и часы приёма по вопросам урегулирования страховых случаев.

"Знак качества" представляет собой унифицированную систему оценки уровня потребительского сервиса финансовых организаций, не имеющую аналогов на российском рынке. Данная оценка призвана помочь потребителям ориентироваться в выборе финансовых организаций, предлагающих надёжный и качественный сервис, использующих передовые практики и обеспечивающих высокий уровень обслуживания. Аналитический центр "БизнесДром" в рамках оценки анализирует как публичную, так и внутреннюю информацию компаний, фиксирует уровень удовлетворённости клиентов и учитывает официальные данные регулятора.