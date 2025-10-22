16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА — 2:3

Читали 7

Во вторник, 21 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 2:3.

Армейцы открыли счет на 45 минуте встречи, после передачи Поповича отличился Шуманьский. Взятие ворот проверяли на ВАР, так как в моменте мяч пересек линию аута, но главный арбитр указал на центр — 1:0.

На 65 минуте красно-черные сравняли счет, после видеопросмотра в ворота хозяев был назначен пенальти, к точке подошел Беншимол и развел Торопа и мяч по углам — 1:1. На 78 минуте действующий обладатель кубка вновь вышел вперед, Алеррандо отдал передачу на Кисляка и Матвей забил в ближний угол — 2:1.

Спустя 5 минут Круговой сделал прострел с левого фланга, который замкнул Алеррандо — 3:1. Уже на 98 минуте в ворота Торопа был назначен второй пенальти, бить пошел Беншимол и представитель Кабо-Верде сделал счет окончательным — 3:2.

"Акрон" закончил свое выступление в Пути РПЛ, заняв последнее место в группе D.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Саранске 26 октября против московского "Локомотива".

Версия для печати

Новости

Назад. 22 октября 2025
В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам
ВСК усилила программу каско "Компакт фикс" защитой от дронов
В ВСК поделились опытом внедрения единого личного кабинета сотрудников
В нацпарке "Самарская Лука" задержали автомобиль с тушами кабанов
ВСК и Профи.ру запускают страховую защиту для исполнителей услуг
Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025
"Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА — 2:3
"Крылья Советов" получат из бюджета Самарской области 3,8 млрд рублей

В России и мире

Авито Авто запустил "Мультикарточку" — новый формат поиска автомобилей по моделям

Платформа Авито Авто представила новый инструмент, который делает поиск и выбор автомобиля заметно проще и удобнее — "Мультикарточку". Теперь пользователи могут увидеть все характеристики конкретной модели, отзывы и ценовой диапазон в одном месте, без необходимости изучать десятки объявлений.

"Привлекать внимание — новая форма искусства": Авито провел конференцию о рекламных технологиях

16 октября Авито AdTech провел конференцию о рекламном рынке — Авито Показ. Ксения Собчак, группа АДВ, Resolution OMD OM Group, Иви, ГК "ФСК" и AdRiver приняли участие во флагманском событии Авито Рекламы. Главной темой конференции стала синергия креатива и технологий, которая превращает рекламу в произведения искусства.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

Он и она