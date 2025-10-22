"Акрон" покинул кубок России, проиграв ЦСКА — 2:3

22.10.2025 10:01 Читали 7

Во вторник, 21 октября, в Москве в рамках FONBET Кубка России тольяттинский "Акрон" уступил ЦСКА — 2:3.

Армейцы открыли счет на 45 минуте встречи, после передачи Поповича отличился Шуманьский. Взятие ворот проверяли на ВАР, так как в моменте мяч пересек линию аута, но главный арбитр указал на центр — 1:0.

На 65 минуте красно-черные сравняли счет, после видеопросмотра в ворота хозяев был назначен пенальти, к точке подошел Беншимол и развел Торопа и мяч по углам — 1:1. На 78 минуте действующий обладатель кубка вновь вышел вперед, Алеррандо отдал передачу на Кисляка и Матвей забил в ближний угол — 2:1.

Спустя 5 минут Круговой сделал прострел с левого фланга, который замкнул Алеррандо — 3:1. Уже на 98 минуте в ворота Торопа был назначен второй пенальти, бить пошел Беншимол и представитель Кабо-Верде сделал счет окончательным — 3:2.

"Акрон" закончил свое выступление в Пути РПЛ, заняв последнее место в группе D.

Следующий матч тольяттинцы проведут в Саранске 26 октября против московского "Локомотива".