"Крылья Советов" получат из бюджета Самарской области 3,8 млрд рублей

22.10.2025 09:00 Читали 8

Правительство Самарской области предусмотрело выделение субсидий спортивным клубам региона. Цифры прописаны в проекте бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, который сейчас находится на рассмотрении губдумы.

Согласована стратегия развития "Крыльев Советов" на три года Стратегия развития футбольного клуба "Крылья Советов" на ближайшие три года включает в себя сокращение бюджетного финансирования, увеличение в команде числа воспитанников самарских футбольных школ и рост посещаемости матчей. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Самую большую сумму получит Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области. В 2026–2028 годах ему будут выделять по 1,27 млрд рублей.

Из документа следует, что средства должны быть направлены "на осуществление деятельности в части поддержки и (или) развития профессионального спортивного клуба". Речь идет о "Крыльях Советов".

Также в 2026–2028 годах областные власти выделят субсидии:

хоккейному клубу "Лада" — по 700 млн рублей ежегодно;

баскетбольному клубу "Самара" — по 320 млн рублей;

волейбольному клубу "Нова" — по 130 млн рублей;

гандбольному клубу "Лада" — по 130 млн рублей;

хоккейному клубу "ЦСК ВВС" — по 100 млн рублей.

Финансирование "Крыльев Советов" всегда вызывало немало полемики как среди депутатов губдумы, так и среди населения. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщал, что из бюджета клубу выделяли 1,5 млрд рублей, и сообщал о сокращении суммы в 2025 году до 800 млн рублей. Освободившиеся средства планировалось направить на поддержку технологического предпринимательства.

При этом у "Крыльев Советов" остается огромный долг перед "Ростехом". В суде клубу не удалось его оспорить.