В нацпарке "Самарская Лука" задержали автомобиль с тушами кабанов

22.10.2025 14:39 Читали 10

В ночь на среду, 22 октября, около села Торновое на территории нацпарка "Самарская Лука" полицейские задержали автомобиль, в багажнике которого находились две туши кабанов. Об этом Волга Ньюс сообщили местные жители.

По их словам, в машине находились два человека с оружием. Предположительно, они были нетрезвы. Один из них, по данным жителей, является бывшим сотрудником нацпарка, второй - внуком одного из егерей.

Задержанные были доставлены в полицейский участок в Рождествено. Там якобы начали происходить странности - задержанных не направляют на медосвидетельствование (под тем предлогом, что для этого нет оснований). Также якобы озвучивается версия о том, что кабаны были домашними.

"Нацпарк остается "охотхозяйством для избранных". Сколько было задержаний, но до суда дела не доходят - то появляется экспертиза, согласно которой окровавленный лось умер от гастрита, то еще какой-то абсурд…", - сетует один из собеседников портала.

В ГУ МВД по Самарской области сообщили, что по данному факту райотдел полиции проводит проверку.