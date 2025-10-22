ВСК и Профи.ру запускают страховую защиту для исполнителей услуг

22.10.2025 14:17 Читали 11

Страховой Дом ВСК и сервис поиска специалистов Профи.ру запускают новый страховой продукт "Защита задания". Страховка будет входить в тариф "Профи-премиум". Теперь клиенты смогут быть уверены в выбранных специалистах, поскольку качество их работы будет застраховано.

Страховка покрывает два ключевых риска: гражданскую ответственность специалиста и гарантию качества выполненных работ на 14 дней после их завершения.

Программа доступна для широкого спектра услуг: ремонт, уборка, курьерские услуги, установка техники, компьютерная помощь и другие категории, указанные в приложении к договору. Услуги грузоперевозок, реставраторов и ювелиров в страхование не включены. Для ряда других услуг (репетиторство, юридическая помощь, дизайн) страхуется только гражданская ответственность, так как качество здесь можно оценить сразу после выполнения.

Страховой случай наступает, если из-за действий специалиста был причинен ущерб имуществу заказчика. Например, после установки полки она упала и повредила паркет. Важно, что страхование покрывает убытки, возникшие либо в процессе работы, либо в течение 14 дней после ее завершения. При этом случаи, связанные только с неудовлетворительным качеством без ущерба имуществу, не покрываются. Максимальная страховая сумма — 50 000 рублей. Продукт доступен в "Профи-премиум", его специалисты могут приобрести в приложении Профи.ру.

После покупки специалист может скачать страховой полис в личном кабинете со всеми условиями и информацией для подачи заявлений. Клиенты также смогут понять, что работа будет застрахована, увидев бейджик "Есть страховка" в анкете специалиста.