16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: Есть четыре способа ускорить реальное внедрение ИИ

Читали 24

Будущее транспортной отрасли за мультимодальными ИИ-системами. Через пять лет транспортная отрасль России перейдет к коммерческому использованию автономных транспортных систем и развернет цифровые модели управления на всех уровнях. Такой прогноз представил на форуме "Цифровая транспортация" руководитель направления Искусственный интеллект ИТ-холдинга Т1 Сергей Голицын.

По его словам, развитие отрасли тесно связано с внедрением искусственного интеллекта. В ближайшие два года в фокусе будут автоматизация документооборота и клиентских коммуникаций, внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), а также генеративного ИИ для управления перевозками.

В среднесрочной перспективе — от трех до пяти лет — в России появятся умные транспортные хабы — аэропорты, порты, железнодорожные узлы — и произойдет интеграция транспорта и инфраструктуры в единый цифровой контур. Ключевым трендом также станет массовое применение ИИ для обеспечения безопасности движения и развитие ассистентов для оперативного планирования движения.

Однако технологические сдвиги уже сегодня способствуют росту эффективности и прозрачности логистических процессов и заметно улучшают качество предоставляемых услуг. Сергей Голицын привел примеры ИИ-решений от ИТ-холдинга Т1, доказавших свою ценность в масштабных пилотах и в рамках промышленных запусков в различных транспортных компаниях. Их используют для оптимизации порожнего пробега вагонов, прогнозирования пассажиропотока, автоматизированного приема и обработки данных с сенсоров для проверки грузов, для создания интеллектуального помощника, с которым сегодня можно общаться голосом.

"Логистика — это настоящая лаборатория для ИИ. Те продукты, которые мы разрабатываем для железнодорожников, востребованы в портовых комплексах, для управления складами, просто для составления производственных расписаний, где для каждой единицы техники и человека будут прописаны динамические, максимально эффективные маршруты. Все эти системы уже сокращают время и трудоемкость операций, снижают уровень ошибок, делают транспортную отрасль прозрачнее и эффективнее для бизнеса и конечного клиента", — отмечает Голицын.

Однако в ближайшее время темпы внедрения будут немного снижены. Как подчеркнул Сергей Голицын, российский рынок ИИ вошел в двухлетний период замедления, который в 2027 году сменится стадией опережающего роста. К тому моменту объем рынка увеличится с нынешних 88 млрд рублей до 138 млрд рублей. Причина такого охлаждения заключается, прежде всего, во временном сокращении ИТ-бюджетов компаний и в переходе к взвешенной инвестиционной политике.

Несмотря на внешние вызовы и рост стоимости внедрения инноваций, Сергей Голицын выделяет четыре фактора успеха, которые повышают отдачу от инвестиций:

  • развитие мультимодальных моделей, в которых ИИ интегрирует и анализирует сразу несколько типов данных (аудио, визуальных, текстовых), а цепочки агентов дополняют друг друга в принятии решений;
  • внедрение языковых моделей, которые позволяют бизнесу запрашивать аналитику у ИИ как голосом, так и текстом, без привлечения специалистов по машинному обучению — такие решения уже реализованы ИТ-холдингом Т1 в ряде крупных компаний;
  • запуск фабрик ML-кода и автоматизированных платформ для быстрой настройки "агентов" без привлечения специалистов в программировании;
  • фокус только на окупаемых, дающих бизнес-эффект внедрениях.

"Вау-эффекты, связанные с магией ИИ, ушли в прошлое. Бизнес все чаще использует прагматичный подход: инвестиции оправданы — внедряем, если нет — откладываем. Во многом это результат возросшей вовлеченности топ-менеджмента и понимания, что представляет из себя искусственный интеллект на практике", — отметил Сергей Голицын.

Версия для печати

Новости

Назад. 02 октября 2025
ИТ-холдинг Т1: Есть четыре способа ускорить реальное внедрение ИИ
"Ландыши" вернутся на Wink.ru: завершены съемки второго сезона сериала-хита
Омывайка, шины и антифриз: что самарские автомобилисты покупают к зиме
В Самаре ожидают увеличения средней зарплаты до 200 тысяч рублей
ФСБ задержала лидеров экстремистского объединения футбольных фанатов
Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек
Авито при поддержке BI.ZONE улучшила детекцию фишинговых ресурсов почти в 2 раза
В Екатеринбурге на технологической конференции обсудят будущее российского ИТ-рынка
"Акрон" в меньшинстве проиграл "Балтике" — 0:3
"Крылья Советов" переиграли "Сочи" в серии пенальти

В России и мире

Авито запустил сервис временной занятости в Москве и области

Технологическая компания "Авито" объявила о масштабировании сервиса временной занятости: теперь Авито Подработка (ООО "Авито Гиг Решения") доступна в Москве и Московской области. Сервис позволяет жителям столицы и области находить предложения о частичной занятости и получать оплату за работу в течение 1–2 суток после подтверждения завершения смены заказчиком, а бизнесу — закрывать потребности в исполнении срочных задач.

Культура и стиль

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Люди

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

"Раскаивается и просит прощения": в Самаре арестовали Захара Коптелова за смертельное ДТП

Суд Октябрьского района Самары отправил под арест Захара Коптелова. Ему вменяют в вину в ДТП, которое произошло 14 сентября на перекрестке улиц Ленинской и Венцека. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она