16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито научил нейросеть помогать автодилерам в общении с клиентами

Читали 15

Авито Авто представил новое технологическое решение, ориентированное на помощь автодилерам в общении с покупателями. Технология, на основе большой языковой модели A-Vibe, анализирует данные из разговоров продавцов автомобилей с потенциальными покупателями и позволяет увеличивать продажи, принося до 30% готовых к покупке клиентов. Новые возможности доступны бесплатно и без ограничений с согласия дилеров в Автохабе — сервисе для автоматизации авто-бизнеса.

По статистике Авито Авто, дилеры теряют до 34% потенциальных сделок из-за ошибок менеджеров в общении с клиентами. Новая технология определяет уровень заинтересованности клиентов и подсказывает дилерам, как улучшить качество обслуживания.

Нейросеть анализирует состоявшиеся звонки, выявляет моменты, когда клиент проявлял готовность к покупке, и рекомендует менеджерам оптимальный способ вернуться к нему с персональным предложением. Она не только фиксирует упущенные возможности, но и дает конкретные рекомендации по исправлению просчетов, помогая доводить переговоры до успешного завершения и улучшать процессы коммуникаций с клиентами. Благодаря технологии покупатели получат более персонализированный сервис и индивидуальные предложения.

Пилотное тестирование технологии показало рост повторных контактов с клиентами, готовыми к покупке, на 16% и увеличение количества заключённых сделок на 5,6%.

Как работает технология анализа коммуникаций

В основе решения Авито Авто — собственная большая языковая модель A-Vibe, адаптированная для решения задач автомобильного рынка. Модель обучалась на специализированном датасете, включающем автомобильные термины и обезличенные расшифровки настоящих разговоров с клиентами, что позволяет ей точно понимать естественную речь и контекст разговоров.

Технология работает в несколько этапов:

Автоматическая транскрибация — после окончания разговора аудио-запись автоматически расшифровывается в текст.

Глубинный анализ текста — модель оценивает:

  • интонацию, ключевые фразы и маркеры заинтересованности клиента,
  • выполнение менеджером обязательных пунктов чек-листа (например, предложение встречи, тест-драйва или фиксация следующего шага — всего модель может оценивать несколько десятков пунктов)

Определение готовности клиента — нейросеть ранжирует диалоги, выделяя самых заинтересованных клиентов, к которым менеджеру стоит вернуться быстрее всего.

Формирование рекомендаций — модель подскажет:

  • какие моменты были упущены,
  • на чем сделать акцент в следующий раз,
  • как повысить вероятность сделки.

Данные диалогов обрабатываются системой обезличенно и остаются в защищенном контуре компании. A-Vibe позволяет не просто фиксировать ошибки, а давать менеджерам конкретные инструменты для улучшения результатов.

"Модель формирует детальный отчет всего за 30 секунд — это в 10 раз быстрее, чем в среднем занимает ручной анализ звонка. При этом точность такого нейро-анализа достигает 95%, человек зачастую допускает в несколько раз больше ошибок. Дилеры могут проверить качество работы модели: часть звонков отбирается на проверку вручную, что позволяет обучать систему на новых примерах и повысить ее качество. Первые возможности уже доступны всем дилерам на площадке, а до конца полугодия они получат дополнительные комплексные инструменты анализа, включая общую статистику по дилерскому центру и детальные показатели по каждому менеджеру. Система позволит выявлять проблемные зоны в обслуживании клиентов и сравнивать эффективность работы с конкурентами", — комментирует Артур Щеглов, технический директор Авито Авто.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 апреля 2025
Авито научил нейросеть помогать автодилерам в общении с клиентами
ИТ-холдинг Т1: через десять лет писать код будут не программисты
Трех человек спасли на пожаре в Самаре
У "Акрона" появится современная тренировочная база

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-главе Волжского района вынесли приговор за смерть женщины от бродячих собак

В четверг, 10 апреля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Волжского района Самарской области Евгения Макридина - он признан виновным в халатности, повлекшей смерть человека, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она