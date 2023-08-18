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Обвиняемого в создании наркоОПС приговорили в Самаре к 19 годам "строгача"

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В четверг, 17 августа, в Центральном окружном военном суде в Самаре под председательством судьи Андрея Баландина огласили приговор Никите Ананченко, которого обвиняли в создании преступного сообщества.

ОПС занималось производством и сбытом наркотиков на территории ПФО. Также приговор выслушали пятеро сообщников - Эмиль Айметов, Урал Касимов, Василий Мычкин, Дмитрий Ушаков и Наталья Харитонова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 г. Ананченко решил создать "наркомагазин". Он арендовал раздел на тематическом сайте и назвал его "Самара молл" (затем переименовал в "Самара малл"). В сентябре 2019 г., чтобы не рисковать при покупке мефедрона в других городах, Ананченко вместе с товарищем организовал свою нарколабораторию в гараже в Железнодорожном районе Самары. Вещество производил Михаил Борисенко.

Предполагаемых представителей ОПС задержали во второй половине 2019 и начале 2020 года. Лабораторию в Железнодорожном районе силовики "накрыли" 20 марта 2020 года. Там изъяли 7 кг мефедрона и задержали "наркоповара" Михаила Борисенко с помощником. В тот же день задержали и предполагаемого руководителя ОПС Никиту Ананчеко.

Следствие считает, что с ноября 2018 г. по март 2020 г. участники ОПС совершили более 25 тыс. незаконных сделок по продаже наркотиков и психотропных веществ в городах ПФО. Кроме того, они незаконно производили и сбывали марихуану.

Уголовные дела некоторых подсудимых были выделены из "основного" уголовного дела и переданы в разные суды Самары. Так, дело Ивана Загрекова поступило в Октябрьский районный суд. Ему назначили пять лет колонии строгого режима. Михаила Борисенко Железнодорожный райсуд приговорил к 11 годам колонии строгого режима. Уголовное дело сержанта Юрия Басина рассмотрел Самарский гарнизонный суд и назначил 14 лет и один месяц колонии строгого режима.

Так как участниками ОПС были ныне бывший сержант одной из воинских частей, дислоцирующихся в пос. Рощинский, Юрий Басин и рядовой той же части Ушаков, основное уголовное дело 26 ноября 2020 г. поступило в самарское представительство Центрального окружного военного суда (Постоянное судебное присутствие Центрального окружного военного суда в городе Самара Самарской области). Судебный процесс, который ведет судья Андрей Баландин, начался в марте 2021 года.

14 июня 2023 г. присяжные огласили вердикт и признали всех подсудимых виновными. 14 июля на процессе закончились прения.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, 17 августа приговор огласили. Всех подсудимых признали виновными в ряде преступлений. Наказание им назначали по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

Никиту Ананченко суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. и ограничением свободы после освобождения на год и девять месяцев.

Эмилю Айметову суд назначил 10 лет и пять суток заключения в колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. руб. и ограничением свободы на полтора года.

Уралу Касимову суд назначил 15 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб., с ограничением свободы на полтора года.

Василия Мычкина суд приговорил к 11 годам строгого режима со штрафом 700 тыс. руб. и ограничением свободы на полтора года.

Дмитрию Ушакову суд назначил 15 лет заключения строгого режима со штрафом в 1 млн рублей.

Наталью Харитонову суд приговорил к 15 с половиной годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. и ограничением свободы на полтора года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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