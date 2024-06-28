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"Современные Legal Tech решения": "Авито" рассказал о юридических технологиях на ПМЮФ-2024

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В рамках деловой программы 12-го Петербургского международного юридического форума — одной из крупнейших площадок для диалога по совершенствованию правоприменительной практики и развитию правовой культуры — эксперты обсудили актуальные темы: необходимость адаптации к законодательным требованиям, организация работы юридических департаментов, эффективность и инструменты автоматизации процессов.

В работе сессии "Юридические технологии, дизайн и другие инновации в управлении юридической функцией" принял участие управляющий директор "Авито" по юридическим вопросам Александр Смирнов, который поделился опытом компании, рассказал, какие инструменты используют юристы платформы и какие технологии актуальны сегодня для юридических специалистов в бизнесах разного масштаба.

Модератором сессии выступила Александра Нестеренко, президент Объединения корпоративных юристов. В сессии также приняли участие представители юридических департаментов "Яндекс" и "Сбербанк", декан Финансового университета, а также представители ГК "Галс-Девелопмент" и "Меллинг, Войтишкин и партнеры".

"В "Авито" уровень автоматизации всех основных бизнес-процессов очень высок. Юристы следуют за бизнесом, активно используя популярные универсальные инструменты, что позволяет бесшовно подключаться к созданию продукта и решать многочисленные бизнес-задачи на самых ранних стадиях", — отметил Смирнов. Самым важным фокусом в сфере цифровизации он назвал сегмент Law Tech, обозначив его приоритетность выше Legal Tech решений.

Александр Смирнов также отметил важность развития Law Tech решений, повышающих доступность для конечных пользователей. Среди российских решений эксперт отметил систему электронного правосудия ГАС "Правосудие" и сервис "Мой арбитр". Так, 3 из 4 документов подаются в арбитражные суды РФ онлайн через этот сервис, а через сервис "‎Мой арбитр" в 2023 году было подано 74% от общего объема всех документов в арбитражные суды РФ.

Юлия Попелышева, директор юридического департамента "Яндекс", подчеркнула, что цифровизация не является ключевым приоритетом, поскольку главными факторами остаются качество и скорость работы, а цифровизация не может быть единственным инструментом для достижения этих целей. Она также отметила, что внедрение цифровых решений в юридическую практику требует достаточных финансовых и временных затрат.

Игорь Кондрашов, вице-президент — директор правового департамента ПАО "Сбербанк", рассказал об этапах цифровой трансформации компании на уровне правовой экспертизы и судебной работы, внедрении робота-юриста, и применении больших языковых моделей в юридической практике.

В завершение сессии спикеры пришли к единому мнению о важности внедрения Legal Tech решений в юридические процессы. Такие технологии позитивно влияют не только на оптимизацию рутинных процессов, но и на HR-бренд компаний. При этом эксперты отметили значимость контроля специалистов и внедрения систем, повышающих безопасность данных.

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В России и мире

"Современные Legal Tech решения": "Авито" рассказал о юридических технологиях на ПМЮФ-2024

В рамках деловой программы 12-го Петербургского международного юридического форума — одной из крупнейших площадок для диалога по совершенствованию правоприменительной практики и развитию правовой культуры — эксперты обсудили актуальные темы: необходимость адаптации к законодательным требованиям, организация работы юридических департаментов, эффективность и инструменты автоматизации процессов.

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