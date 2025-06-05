КАМАЗ: новое поколение техники с высокопрочными сталями POWERS на выставке COMvex 2025

В центре внимания участников выставки COMvex оказался тяжёлый самосвал КАМАЗ-65951 нового поколения К5, который уже активно применяется в дорожном и гражданском строительстве, а также на промышленных площадках. Благодаря усиленной раме и ведущим мостам, рассчитанным на значительные нагрузки, машина способна перевозить до 32,5 тонн сыпучих материалов. Для повышения износостойкости днище кузова было выполнено из стали Powerhard 450, обладающей вдвое большей устойчивостью к истиранию по сравнению с обычными марками и высоким пределом текучести (>1050 МПа), что особенно актуально при работе с нерудными и с абразивными материалами. Обновлённая кабина на четырёхточечной пружинной подвеске, современная мультимедийная система и эргономичное рабочее место обеспечивают повышенный комфорт и безопасность водителя в любых условиях эксплуатации.

В составе выставочной экспозиции также был представлен седельный тягач КАМАЗ-65659 с полуприцепом НЕФАЗ-9509 — современный универсальный автопоезд для перевозки тяжёлых и сыпучих грузов. Его отличают мощный шестицилиндровый двигатель КАМАЗ Р6 мощностью 482 л. с., автоматизированная коробка передач Fast Gear и усиленная рама из ферритной стали класса прочности 600 производства "Северстали". Такое сочетание гарантирует уверенную тягу, надёжность и длительный срок службы даже при полной загрузке. Полуприцеп НЕФАЗ-9509 оснащён конструкцией из проката с улучшенной плоскостностью Steelazer, что гарантирует точность заготовок при термической резке и сохранение необходимой геометрии. С грузоподъемностью свыше 34 тонн и объёмом кузова 30 кубометров он занимает лидирующие позиции по соотношению цены и эффективности на рынке. Благодаря своим техническим характеристикам и надёжности такой автопоезд особенно востребован у строителей и перевозчиков, которым важно сочетание грузоподъёмности, ремонтопригодности и адаптации к российским условиям.

"Грузовики КАМАЗ работают в самых разных климатических, эксплуатационных и технологических условиях, поэтому в своих автомобилях мы используем только лучшие комплектующие, которые обеспечивают качество и эффективную работу техники у наших потребителей. Одним из таких элементов является металл от "Северстали", в частности, высокопрочные стали POWERS и Steelazer", — отметил директор по продуктовой политике ПАО "КАМАЗ" Рустем Гафаров.

"Совместная работа "Северстали" и КАМАЗа — это пример того, как объединение усилий и экспертизы позволяет создавать технику, отвечающую самым современным требованиям отрасли. Использование сталей POWERS и Steelazer открывает новые возможности для повышения надежности, эффективности и долговечности продукции, способствуя развитию российского машиностроения и успешной реализации сложных проектов" — отметил Георгий Аргунов, директор по работе с машиностроительными компаниями "Северстали".