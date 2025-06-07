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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Легенда ралли "Дакар" и "Шелковый путь" выставлен на "Солнце Москвы" (ВДНХ)

В рамках стратегического партнерства между Авито Спецтехникой и командой "КАМАЗ-мастер", заключенного в феврале 2025 года, легендарный грузовик KAMAZ-43509 представлен на специальной выставке у колеса обозрения "Солнце Москвы" (ВДНХ). Экспозиция приурочена к началу ралли "Шелковый путь" и продлится до 29 июня.

На выставке посетители смогут воочию увидеть гоночный KAMAZ-43509 с характерной ливреей, посвященной 30-летию команды "КАМАЗ-мастер". Этот гоночный монстр оснащен рядным 6-цилиндровым дизельным двигателем DCEC ISZ-13 объемом 12,9 литра с турбонаддувом, развивающим впечатляющие 1050 лошадиных сил и крутящий момент 4500 Нм. Такие технические характеристики позволяют грузовику массой более 10 тонн разгоняться до сотни всего за 6 секунд и достигать максимальной скорости 165 км/ч. Высокий клиренс, короткая колесная база и увеличенные колесные диски делают его непревзойденным участником ралли-рейдов, а строгие геометричные формы и технологичный дизайн подчеркивают инновационный характер спортивной линейки КАМАЗа.

Автомобиль, представленный на выставке, был выпущен в 2017 году и имеет богатую историю побед. Именно этот KAMAZ-43509 принес успех экипажу Андрея Каргинова на ралли "Дакар" и "Золото Кагана" в 2020 году, а также на марафоне "Шелковый путь" в 2018 и 2019 годах. Выставка является частью совместных мероприятий Авито Спецтехники и "КАМАЗ-мастер", направленных на развитие российского рынка спецтранспорта и поддержку отечественного автопрома. Для тех, кто интересуется развитием отечественного автопрома, такая выставка представляет особую ценность, поскольку демонстрирует реальный путь трансформации спортивных разработок в серийное производство.

На днях объявление о продаже этого легендарного спортивного грузовика было опубликовано на платформе Авито Спецтехника. Несмотря на то что этот выдающийся автомобиль уже нашел своего нового владельца, у всех желающих есть уникальная возможность увидеть его вживую благодаря сотрудничеству компаний.

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