Елизавета Иванова: "В Италии я чувствую себя как дома"

Жизнь Елизаветы Ивановой насыщена яркими событиями с итальянским изыском. По образованию Елизавета лингвист и гид-переводчик, но это ещё не всё., она еще и старший преподаватель исторического факультета ВШЭ и преподаватель итальянского языка.

— Расскажите о своём детстве. Каким оно было? Какие детские воспоминания вы до сих пор помните?

— У меня было очень счастливое, спокойное детство. Большую часть времени я проводила в кругу семьи, где меня очень любили: я была младшей внучкой для бабушек и дедушек, единственным ребенком у родителей. Много рисовала, ходила в художественную студию. Два моих главных детских воспоминания связаны с родителями, а точнее — с их профессиями. Первое воспоминание связано с папой (он пилот): мне было пять лет, я впервые в жизни увидела самолёт вблизи. Тогда родители повезли меня в Крым: с этого началась история путешествий и туризма в моей жизни. Другое воспоминание — как во втором классе учительница спрашивает меня, кем я хочу стать, когда вырасту, и я говорю: "экскурсоводом, как мама".

— О чем вы мечтали? Отличаются ли мечты детства от мечт в более осознанном возрасте?

— Если говорить о мечтах про взрослую жизнь, то детстве я хотела стать художником, в какой-то момент была уверена, что буду ветеринаром. Потом, в 15 лет, начала учить итальянский и уже никогда не сомневалась в выборе профессии — продолжаю мечтать в этом направлении. А если про более абстрактные вещи, то я очень надеялась, что однажды увижу разные технологии из фильмов про будущее: звонки по видео, сенсорные экраны. Как видите, сбылось! Теперь жду, сбудется ли мечта про телепорт и копирование данных из человеческого мозга на электронные носители.

— Если говорить о школьных временах. В какой школе вы учились? Повлияло ли она на вас? Что особенного запомнилось из школьной жизни?

— Школа у меня была самая обычная, класс дружный — ничего особенного, воспоминания приятные, но я не скучаю по этому времени. Возможно, потому, что скучала я на уроках, особенно в старшей школе. Не могу сказать, что школа как-то на меня повлияла, но это абсолютно точно сделала классная руководительница, Марина Николаевна: она вела у нас русский язык и литературу, учила размышлять, спорить, аргументировать. Из школьной жизни помню в основном внеурочные мероприятия, потому что мы просто обожали устраивать разные спектакли и КВНы.

— В какой момент вы поняли, что ваше детство закончилось?

— Хороший вопрос! Наверное, по-настоящему взрослой я почувствовала себя не в момент переезда в другой город, не во время жизни в чужой стране, даже не на первой работе и не после окончания университета, а только прошлым летом, в 23 года, когда выходила замуж. Приехала к родителям погостить перед свадьбой, а они отдали мне серебряную ложечку, которую папа дарил мне, когда у меня появился первый зуб: вот мой артефакт "взрослости".

— Возвращайся к себе 16-летней, какой вы бы дали совет?

— Продолжай в том же духе, дружок, ты всё правильно делаешь!

— Как известно, вы учились на итальянском отделение в СПБГУ. Ожидаемый и как мне кажется самый частый вопрос: почему именно этот язык вы выбрали?

— Это была роковая случайность! Я просто попала в Италию, когда ещё училась в старших классах. Помню, как из окна автобуса в конце узкой улочки вдруг мелькнул Колизей, и в этот момент что-то во мне переклинило: никогда больше ничем другим, кроме Италии и итальянского языка, я заниматься не хотела.

— Что для Вас было самым сложным? Как вы справлялись с трудностями?

— В моей истории отношений с итальянским языком нет ни одной тёмной страницы. Он сразу мне понравился, всё получалось очень легко, я любила его безумно (и до сих пор люблю так же). Наверное, самое сложное время — это первый курс филфака, когда все начали учить язык с нуля, а я уже два года на нём разговаривала. Приходилось самой поддерживать уровень, чтобы не потерять прогресс.

— Какой из курсов вам запомнился больше всего? Почему?

— Очень сложно выбрать что-то одно, потому что в СПбГУ работают настоящие профессионалы, конечно. Моё итальянское отделение — лучшее, что случалось со мной в жизни: каждый преподаватель мне по-своему важен и дорог. Замечательными были курсы по истории мировой литературы, особенно античной и средневековой. А ещё очень интересно было на стажировке в университете Флоренции слушать курс про этрусков — народ, который населял территорию Италии до того, как там появились римляне.

— Параллельно с учебой в СПБГУ, вы были и в Державинском институте. Не тяжело было совмещать?

— Тяжело, конечно! Это был второй курс, самый сложный: куча экзаменов и новых предметов. Тем не менее жажда знаний победила. К тому же на итальянском отделении с пониманием (и даже с одобрением) относились к этой моей затее, я ведь всё-таки по специальности профессию получала, на языке.

— Лично мне очень интересна профессия гида-переводчика, каким как раз вы и являетесь. Какие можете выделить плюсы и минусы этой профессии?

— Всех плюсов не перечислить: это и достойный заработок, и удивительные люди, которых встречаешь на пути, и постоянное присутствие искусства в жизни. Минусы? Иногда случаются экстренные ситуации (например, однажды моя туристка сломала ногу), но главный минус сейчас — это отсутствие работы из-за закрытых границ.

— Известно, что вы также проходили учебу по обмену во Флоренции и Риме. У вас не было страха, ведь всё-таки вы были в новом месте, где совершенно другая культура, люди?

— До того, как поступить в СПбГУ, я успела месяц прожить в Риме: поехала в языковую школу. Поэтому для меня поездки по обмену уже не были такими сложными, разве что с бюрократией пришлось столкнуться. К моменту первой поездки я уже привыкла жить одна, Италия для меня с самого начала была как дом родной, а друзья там заводятся сами по себе, достаточно просто сесть за столик с чашечкой кофе. Поэтому для меня оба раза это было скорее безграничное счастье, чем что-то ещё.

— В каком учебном заведении вы обучались? Вы сразу влились в коллектив?

— Я училась в государственном университете Флоренции (UNIFI) и в римском университете "Tor Vergata". Коллектива у меня не было, для студентов по обмену всё устроено немного иначе: можно было записаться на любой интересующий тебя курс. Поэтому коллектив заменили друзья, тоже студенты, но с разных факультетов и курсов: инженеры, айтишники, художники. Главный коллектив университета во Флоренции складывался из соседей в общежитии, например.

— Заметили ли вы отличия в обучении в России и в Италии? Где как вы думаете лучше?

— Об отличиях наших систем образования можно, на самом деле, целую лекцию провести. Если обобщать, то это разный подход к экзаменации, к выбору курсов, к общению преподавателей со студентами. В России всё-таки больше порядка, что ли: у нас студенты точно знают, когда и что будут сдавать, правила более чёткие и потому, как мне кажется, вызывают чуть меньше стресса. А вот общению профессоров и студентов у итальянцев можно поучиться, оно более живое, хотя на моём отделении в СПбГУ всё примерно так же и обстояло.

— В официальной группе Державинского института у вас есть собственная рубрика, разговорные практикумы. Как вам пришла идея их создания, например, рубрика "museitaliani"? Как вы связываетесь с иностранцами? Как их находите?

— Я давно и много исследую тему музеев: мне по долгу профессии нужно в них разбираться, причём кроме культурной ценности важно обращать внимание на логистику, удобство и тому подобное. Поэтому, когда мне предложили придумать для Державинского какую-нибудь авторскую рубрику, я ни секунды не сомневалась, что это будет связано с музеями. Связаться с музеями Италии не составляет никакого труда: итальянцы — нация экстравертов, они с радостью вписываются в любую авантюру и рассказывают о чём угодно. Я стараюсь рассказывать в своей рубрике о тех музеях, в которых бывала сама, поэтому обычно просто пишу им и прошу принять участие в моём проекте. Отказов пока не было!

— В чем главная изюминка рубрики "museitaliani"?

— В возможности взглянуть на музей изнутри, причём сделать это с разных позиций: почувствовать себя директором, реставратором, хранителем архива. Кто не мечтал примерить на себя разные профессии?

— Также вы проводите лекции как онлайн, так и офлайн. Откуда вы берёте вдохновение на темы для лекций?

— Обычно вдохновение находит меня само: так много интереснейших событий и фактов вокруг, что не рассказывать о них невозможно. Но если вдруг я не знаю, о чём рассказать (чаще всего проблема не в отсутствии идеи, а в выборе между несколькими сразу), мне всегда помогает совет мужа. Он, кстати, тоже занимается лекциями: до того, как в 2020 году всё закрылось, у него был проект Свой лекторий, можно найти записи этих лекций на ютубе.

— 22.08 вы выступаете в Самаре. Как вы подготавливаетесь к выступлениям? В чем ваш секрет?

— Никакого особенного секрета нет, а просто уже есть опыт, наверное. Для меня главное — яркая, понятная презентация с минимумом текста и краткий план выступления перед глазами, чтобы не упустить ничего важного: в основном записываю туда числа, даты. И, конечно, всегда важно контактировать с аудиторией. Нельзя прочитать текст как по бумажке и уйти, люди любят живые выступления, в которых не только тема, но и сам лектор тоже раскрывается.

— Расскажи, какие у вас цели на ближайшие 5 лет?

— Очень сложно сейчас строить какие-то определенные планы, потому что главный фактор в них — открытые или закрытые границы — влияет слишком на многое. Я точно хочу защитить кандидатскую по переводоведению, больше работать с нейросетями для переводчиков, продолжу, наверное, преподавать в ВШЭ. Обязательно буду ездить в археологические экспедиции: в этом году впервые попала туда в качестве волонтёра и поняла, что хочу ещё. В общем, главная цель — не скучать и расти профессионально.

— А где проходила археологическая экспедиция?

— Это Артезианская археологическая экспедиция в Крыму под Керчью. Они ведут раскопки города Боспорского царства, то есть поселения того времени, когда в Крыму жили греки — на заре нашей эры и в самом ее начале.

— Останетесь в России или все же переедете в Италию?

— Я никогда не смогу ответить на этот вопрос. Наверное, если и решу переехать, то это будет неожиданно даже для меня. Мне хорошо в Петербурге, я знаю, что я здесь на своём месте, но и в Италии я чувствую себя как дома. Думаю, этот вопрос я оставлю на волю случая — по крайней мере, пока.

— Что посоветуете тем, кто только начинает обучение на лингвиста? И вообще изучение языка.

— В первую очередь — понять, зачем вам нужен язык. Если вы просто хотите хорошо говорить на нём, вы возненавидите филфак со всеми его фонетиками, историями языка, языкознаниями и прочим. Таких примеров я видела много, люди очень быстро выгорают, потому что ожидают, что будут просто читать книжки и изучать язык, а сталкиваются с массой других дисциплин, без которых в лингвистике не обойтись. Хорошо подумайте: вы хотите стать лингвистом или выучить иностранный? И ещё важно помнить, что язык требует постоянной практики, поддерживать его в хорошей форме — непростой труд.