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Университет Иннополис и ИТ-холдинг Т1 запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту

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Университет Иннополис и ИТ-холдинг Т1 проведут бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту для учеников 7-11 классов. Цель — подготовить участников к всероссийским школьным олимпиадам, соревнованиям из перечня РСОШ, конкурсам и хакатонам по ИИ. Обучение пройдет с 3 по 16 августа в Университете Иннополис.

Программа включает семинары, практические занятия, разборы олимпиадных задач, спортивные игры и экскурсии по кампусу и городу инноваций. В начале смены участники пройдут отборочное тестирование для распределения на группы по уровню знаний.

Для "начинающих" программа посвящена введению в науку о данных и основам искусственного интеллекта. Школьники познакомятся с технологиями программной обработки текстов, компьютерного зрения и машинным обучением. Итоговым проектом станет разработка ИИ-решения для классификации новостей из открытых источников по темам, тональности, времени публикаций — это пример работы медиааналитика с неструктурированной информацией.

На "базовом" уровне курс сконцентрирован на классическом машинном обучении. Участники посетят лекции по полному циклу обработки данных, рекомендательным системам, сбору данных из интернета, обучению с подкреплением и другим темам дата-сайенс. Во время смены ученики выполнят проект, который смоделирует полный цикл работы дата-сайентиста со СМИ: от сбора новостей и очистки данных до применения методов машинного обучения для классификации текстов и выявления аномалий. Это научит школьников не просто использовать готовые инструменты, а понимать природу возникновения данных и динамику изменения показателей.

В программе для "продвинутой" группы — фокус на алгоритмическом программировании и нейросетевых технологиях. Школьники освоят матричную факторизацию и оптимизацию, компьютерное зрение без готовых библиотек, метод главных компонент и глубокое обучение с подкреплением. В итоговом проекте, получившем название, "Формула счастья" ученики проанализируют тексты постов в социальных сетях с помощью NLP-моделей и сконструируют собственную метрику — "индекс счастья" — на основе социальной активности, тональности и интересов.

На смене также состоятся командный хакатон, который объединит обработку естественного языка, компьютерное зрение и обучение с подкреплением в одной задаче, например, при создании ИИ-агентов. Завершит программу итоговая олимпиада по ИИ, где каждый участник применит полученные в летней школе навыки алгоритмического программирования, анализа данных и построения моделей.

Преподавателями школы выступят эксперты по машинному обучению, прикладному программированию, члены жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту Александр Агафонов, Руслан Макаров, Александр Абраменко, Степан Третьяк и Кирилл Прыгунов, специалист по предобработке данных и обучению нейронных сетей Дарья Кульситова, эксперт по компьютерному зрению и анализу данных Даниэль Гимаев.

"Интерес к ИИ-технологиям растёт: всё больше людей изучают теоретические основы искусственного интеллекта и осваивают нейросетевые инструменты для учёбы, бизнеса, научных исследований. Увеличивается и число интеллектуальных соревнований в этой области. Поэтому в этом году мы впервые решили провести летнюю школу олимпиадной подготовки Университета Иннополис по ИИ. В отличие от других предметных смен, ИИ-направление будет бесплатным для всех участников. Эту школу мы проведём в партнёрстве с ИТ-холдингом Т1 — одной из крупнейших в стране ИТ-компаний с опытом организации национальных олимпиад по искусственному интеллекту. Ожидаем, что в мероприятии будут участвовать 100 школьников из разных регионов, которые затем станут победителями и призёрами международных и всероссийских соревнований по ИИ"— отметил Александр Гасников, ректор Университета Иннополис.

"Многие школьники уже уверенно применяют ИИ в учебе, но не всегда понимают, как превратить свой интерес в профессию. Наша задача — помочь им сделать следующий шаг: перейти к глубокому пониманию и применению искусственного интеллекта в реальных задачах. Вместе с Университетом Иннополис мы создали программу, где участники получат прикладные навыки анализа данных, построения моделей и разработки решений с ИИ. Это не только подготовит их к олимпиадам и хакатонам, но и даст ясное представление о будущей карьере в ИТ", — прокомментировала Ксения Румбешт, директор департамента корпоративного обучения и развития талантов ИТ-холдинга Т1, руководитель Т1 Цифровая Академия.

Зарегистрироваться на обучение и узнать подробнее о программе и условиях проживания можно на сайте. Регистрация открыта до 9 июля.

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Назад. 24 июня 2026
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