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В Похвистневском районе 72 участка подтоплены после прорыва дамбы

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Из‑за прорыва насыпной дамбы возле Рысайкино Похвистневского района уровень воды в р. Тергала поднялся на 1,5 метра, а русло разлилось до 15 метров в ширину. В результате оказались подтоплены 72 приусадебных участка в Рысайкино и Алькино. Об этом сообщило управление МЧС по Самарской области.

На случай экстренной эвакуации подготовлено два пункта временного размещения, но пока она не требуется, так как уровень воды постепенно снижается.

На месте работает оперативная группа МЧС, в том числе подразделение с беспилотниками. Также задействованы местная инженерная техника и пожарно‑спасательные подразделения. В зоне подтопления трудятся 60 специалистов, используется 31 единица техники.

В резерве порядка 100 спасателей и свыше 30 единиц техники, которых готовы привлечь силы аэромобильных группировок Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России.

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