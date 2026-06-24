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Свидетель: Екатерина Тархова пыталась "развести" деда на 20 млн рублей

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Екатерина Тархова, обвиняемая в убийстве своего деда и бабушки - экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, - могла пытаться вытянуть из них 20 млн рублей. Об этом рассказал один из свидетелей, опрошенных на заседании областного суда, которое прошло во вторник, 23 июня.

Напомним, Екатерина Тархова была арестована в начале февраля 2025 года. По версии следствия, она отравила дедушку и бабушку, затем с помощью подельника убила их, а тела расчленила, измельчив с помощью мясорубки, и раскидала останки по мусорным контейнерам. Потерпевшей по делу признана ее мать - Людмила Тархова, отбывающая срок за вымогательство.

23 июня в ходе судебного заседания были опрошены шесть свидетелей обвинения. Среди них был Александр Кузнецов - давнишний помощник и приятель погибшего экс-градоначальника. Он и поднял тревогу по поводу исчезновения Тарховых.

Александр Кузнецов, помощник Виктора Тархова: "Это был настоящий мужик" Александр Кузнецов, помощник Виктора Тархова: "Это был настоящий мужик"
Многолетний соратник трагически погибшего Виктора Тархова Александр Кузнецов дал развернутое интервью Волга Ньюс. Он рассказал, каким был Виктор Александрович на работе и в минуты отдыха, чем жил и увлекался, а также вспомнил занятные случаи из общего трудового прошлого и развенчал мифы, которыми окутали жизнь погибшего экс-мэра Самары федеральные СМИ. Кроме того, Александр Семенович передал в распоряжение редакции автобиографию, написанную Виктором Тарховым в 2004 году, - она приведена ниже в неизменном виде.

Кроме прочего, свидетель рассказал суду, что летом 2024 года Виктор Тархов обратился к нему с просьбой проконсультироваться с компетентными людьми по поводу возникшей у него проблемы. Якобы из столицы позвонила внучка Катерина и сообщила, что видела указ президента об амнистии 60 человек, среди которых была и ее мать. Но якобы указ не исполняется и требуется 20 млн руб., чтобы мать таки освободили.

Кузнецов посоветовался со "специалистами" в таких делах, и ему объяснили, что это чистой воды "развод". Что свидетель и передал Тархову. В ответ на это его жена заявила, что таких денег у них нет. Однако вскоре бывший градоначальник продал свою дачу с пляжем и причалом на реке Татьянке, и, по слухам, как раз за 20-21 млн рублей. 

Подсудимая высказаться по данному эпизоду не пожелала.

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Назад. 24 июня 2026
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