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ВСК выплатила 450 тысяч рублей за автомобиль, пострадавший от БПЛА в Краснодаре

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Автомобиль Opel Astra клиента Страхового Дома ВСК из Краснодара, застрахованный по продукту каско "Компакт фикс", пострадал в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Размер выплаты составил максимальную сумму, предусмотренную договором — 450 000 рублей.

Полис каско "Компакт фикс" от ВСК на Opel Astra 2009 года выпуска был оформлен клиентом компании в октябре прошлого года всего за 2 500 рублей. Мужчина выбрал программу с покрытием в 450 тысяч рублей. По полису автомобиль в течение года был защищен от широкого спектра непредвиденных ситуаций на дороге, включая ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, самокатчиков, а также от повреждений, вызванных беспилотными аппаратами.

Транспортное средство пострадало от воздействия БПЛА весной этого года — по признанию экспертов, машина после попадания дрона не подлежала восстановлению. Автовладелец получил полное возмещение в рамках лимита. По предварительной оценке, этих средств достаточно для приобретения аналогичного автомобиля на вторичном рынке. Таким образом, небольшое вложение в страховку решило серьезную проблему и стало большим подспорьем для семьи: вместо того чтобы искать источники финансирования на ремонт или покупку новой машины, клиент получил реальную страховую выплату.

Каско "Компакт фикс" — это "коробочный" полис с фиксированной стоимостью и рисками, который можно оформить на автомобили возрастом до 35 лет. Полис действует в течение года независимо от срока действия ОСАГО и доступен как дополнение к нему, так и в качестве самостоятельного продукта. Полис защищает от широкого спектра рисков, включая ДТП по обоюдной вине, по вине водителей без ОСАГО, самокатчиков, а также от повреждений, нанесенных в результате падения, столкновения или иного воздействия беспилотников. Стоимость страховки начинается от 2 100 рублей в зависимости от выбранного варианта программы, всего на выбор доступно шесть вариантов покрытия (от 400 000 до 1 млн рублей).

Оформить каско "Компакт Фикс" можно в офисах компании и у страховых агентов. Также полис можно оформить на сайте ВСК, но пока только как дополнение к ОСАГО. В ближайшее время ВСК запустит возможность покупки этого продукта на сайте в качестве самостоятельного страхового продукта.

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Новости

Назад. 23 июня 2026
ВСК выплатила 450 тысяч рублей за автомобиль, пострадавший от БПЛА в Краснодаре

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